Джейдон Санчо покинет Дортмунд летом

Джейдон Санчо Вингер Джейдон Санчо, в услугах которого заинтересован "Манчестер Юнайтед", покинет дортмундскую "Боруссию" грядущим летом.

Лишь накануне издание Daily Mirror сообщило, что клуб с "Олд Траффорд" уверен в приобретении Санчо и собирается выложить за игрока сборной Англии 120 миллионов фунтов.

По информации Sky Sports, Джейдон действительно будет продает в следующее трансферное окно, однако в борьбе за вингера, которому в марте исполнится 20 лет, "Юнайтед" рискует столкнуться с конкуренцией других клубов.

"Он покинет Дортмунд грядущим летом, это точно. Пока неясно, в какой клуб он отправится. Насколько я слышал, "Манчестер Юнайтед" — один из заинтересованных клубов".

"В своем интервью на прошлой неделе Михаэль Цорк, директор "Боруссии", сказал, что у него пока нет предложений насчет Джейдона Санчо. Сегодня я спросил его снова, и он лишь улыбнулся".

"В будущем предложения насчет Санчо непременно будут. Он прибавляет. Он очень устал к концовке первой части сезона, но теперь он в отличной форме и очень хорошо играет. Его поведение улучшилось", — цитирует своего репортера Еско Вон Айхманна Sky Sports.


Метки Боруссия, Манчестер Юнайтед, Санчо

Автор mihajlo   

Дата 12.02.2020 19:00

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  1. yamateh 12.02.2020 19:15 # yamateh
    за такие бешеные деньги только в маню, челси уже оформил проверенного топа за 38млн

    (ответить)

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