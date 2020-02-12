Джейдон Санчо покинет Дортмунд летом

Вингер Джейдон Санчо, в услугах которого заинтересован "Манчестер Юнайтед", покинет дортмундскую "Боруссию" грядущим летом.

Лишь накануне издание Daily Mirror сообщило, что клуб с "Олд Траффорд" уверен в приобретении Санчо и собирается выложить за игрока сборной Англии 120 миллионов фунтов.



По информации Sky Sports, Джейдон действительно будет продает в следующее трансферное окно, однако в борьбе за вингера, которому в марте исполнится 20 лет, "Юнайтед" рискует столкнуться с конкуренцией других клубов.



"Он покинет Дортмунд грядущим летом, это точно. Пока неясно, в какой клуб он отправится. Насколько я слышал, "Манчестер Юнайтед" — один из заинтересованных клубов".



"В своем интервью на прошлой неделе Михаэль Цорк, директор "Боруссии", сказал, что у него пока нет предложений насчет Джейдона Санчо. Сегодня я спросил его снова, и он лишь улыбнулся".



"В будущем предложения насчет Санчо непременно будут. Он прибавляет. Он очень устал к концовке первой части сезона, но теперь он в отличной форме и очень хорошо играет. Его поведение улучшилось", — цитирует своего репортера Еско Вон Айхманна Sky Sports.