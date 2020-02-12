"Челси" согласовал покупку Хакима Зийеша
"Челси" приблизился к своему первому приобретению при Фрэнке Лэмпарде в качестве главного тренера, достигнув договоренности с "Аяксом" насчет вингера Хакима Зийеша.
Лэмпард остался очень расстроен тем, что его клуб, добившись досрочного снятия трансферного запрета через апелляцию в Спортивный арбитражный суд, так никого и не купил в январе.
Тем не менее, боссы "Челси" решили выразить Лэмпарду свою поддержку и определились со своим первым летним новичком задолго до возобновления трансферного окна.
Как сообщает голландское издание De Telegraaf, у "Челси" уже есть устная договоренность с "Аяксом" насчет перехода Зийеша за 45 миллионов евро (38 млн. фунтов).
В услугах 26-летнего марокканца также были заинтересованы "Манчестер Юнайтед" и "Арсенал", однако "Аякс" предпочел продать свою звезду "синим".
Приобретение Зийеша, забившего 21 гол и отдавшего 24 результативные передачи в 49 матчах прошлого сезона, может означать, что "Челси" попрощается с Педро и, вероятно, с Виллианом.
12.02.2020 17:00
Просмотров: 1750
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Новости fapl.ru:
Срапти Фекаложуй из клана Овциеп, продолжает пиздить жену и ребенка!Мельщот-камшот, педофильный федот, где то проебалься и купил самотык за 30 грвн, когда мог за 45!
Шлюшка боб - разорванный еплет до сих пор страдает от обильных пожаров в зоне сфинкториального участка! По данным специалистов обычная моча уже не помогает тушить эту гниду!
Стая бомжей бичуганов с фупля, возглавляемая неким Сосачем,подсчитала чужие деньги, подпалилась и камин аутнулась в своей уебищности!
И главная новость, можно сказать всего сезона!
Оба отца Валерки-безпися вернулись!
И уже заняли свое место на страпоне!
(ответить)
1 Ливерпуль 25 73
П
Р
О
П
А
С
Т
Ь
4 Прое6алси 25 41
>ору с завидующих колбасников
))
(ответить)
12.02.2020 15:32 # удалить
rentv
Сельта, а женщин вообще бить нельзя, по твоему?
Источник: http://fapl.ru/posts/76617/?c=1#c7090563
12.02.2020 15:39 #
selta
Конкретно женщину, подарившую тебе ребенка, и связавшую с тобой жизнь - нет!
Источник: http://fapl.ru/posts/76617/?c=1#c7090563
12.02.2020 15:56 # удалить
rentv
А если она первая тебя ударила?
Источник: http://fapl.ru/posts/76617/?c=1#c7090563
2.02.2020 16:26 #
selta
От ты ебанько, с настоящим мужчиной у «тупой манды» никогда таких мыслей не появиться и никакая женщина не даст пощечину, если не чувствует психологически/визуально/душевно что «мужык» не петя иль вася кокой то!
Источник: http://fapl.ru/posts/76617/?c=1#c7090563
Вот это, бля, куколдище на сельте! Не, я типо встречал раньше мужчин, которые типо просто как омежки терпели доминацию женщин.
Но, бля, таких куколдов я ещё не встречал! То есть, он не просто терпит, он считает себя виноватым! Баба тебе дала леща? Ну проблема в тебе, а не в ней! Ты виноват! Баба переспала с соседом? Ну зачем же стразу пиздить?!! Этож же очевидно твоя вина!
Ну Сельта удивил так удивил. Просто кароль всех куколдов, не иначе)))
(ответить)
https://pbs.twimg.com/media/EQlAq3WWoAI4AqF?format=jpg&;name=large
163 игры. 133 очка гол+пас
Изи АПЛ+ЛЧ(или ЛЕ)
(ответить)
просто бизнескар
(ответить)
Жёны Хендерсона и Салаха родили одновременно после победы.. Видать пока играли ребятки у Терри секс втроём был.
(ответить)
ору с завидующих колбасников, сидите со своей миноминой лохи)))
(ответить)
Зачем покупать за 30? Когда можно купить за 45?
Проебалься на опыте
(ответить)
Видел 2-3 его игр, норм поцанчик (с) кокой то сосач
(ответить)
Да поxyй, что там по аснлу?
(ответить)
Проебался снова обоссальсе
Ору
(ответить)
Прое6алси два года копило бабло, чтобы подписать Зиеха за 38 млн))
(ответить)
Кто-то покупает мимимино, а Челси по-красоте топарика из лучшего фарм-клуба Европы
(ответить)
Бизнесс кар!
Осталось упаковать:
Санчо, Упамекано, Чилвелла, Облака, Ришарлисона, Мбапе!
На скамейку Уилсона, Грилиша, Мертенса и Калверт Льюйн
(ответить)
В этом сезоне мало забивает. Опять развели таксистов на бабки.
(ответить)
Братишки, чет реально дешево, учитывая, что все в курсе наличия $$$ в Челси.
(ответить)
Интересно, а сколько матчей с разными Вернерами, Холландами, теми же Зийешами смотрели местные аналитики, чтобы делать выводы? Да нихуя, в лучшем случае еврокубки
Источник: http://fapl.ru/users/selta/
(ответить)
Оперативно, норм смена старикам уходящим
(ответить)
лежать с0сать су.ка!
(ответить)
ничего себе, годнота. Не понятно, почему так продешевил Аякс
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий