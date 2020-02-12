"Челси" согласовал покупку Хакима Зийеша

"Челси" приблизился к своему первому приобретению при Фрэнке Лэмпарде в качестве главного тренера, достигнув договоренности с "Аяксом" насчет вингера Хакима Зийеша.

Лэмпард остался очень расстроен тем, что его клуб, добившись досрочного снятия трансферного запрета через апелляцию в Спортивный арбитражный суд, так никого и не купил в январе.



Тем не менее, боссы "Челси" решили выразить Лэмпарду свою поддержку и определились со своим первым летним новичком задолго до возобновления трансферного окна.



Как сообщает голландское издание De Telegraaf, у "Челси" уже есть устная договоренность с "Аяксом" насчет перехода Зийеша за 45 миллионов евро (38 млн. фунтов).



В услугах 26-летнего марокканца также были заинтересованы "Манчестер Юнайтед" и "Арсенал", однако "Аякс" предпочел продать свою звезду "синим".



Приобретение Зийеша, забившего 21 гол и отдавшего 24 результативные передачи в 49 матчах прошлого сезона, может означать, что "Челси" попрощается с Педро и, вероятно, с Виллианом.