"Челси" согласовал покупку Хакима Зийеша

Хаким Зийеш "Челси" приблизился к своему первому приобретению при Фрэнке Лэмпарде в качестве главного тренера, достигнув договоренности с "Аяксом" насчет вингера Хакима Зийеша.

Лэмпард остался очень расстроен тем, что его клуб, добившись досрочного снятия трансферного запрета через апелляцию в Спортивный арбитражный суд, так никого и не купил в январе.

Тем не менее, боссы "Челси" решили выразить Лэмпарду свою поддержку и определились со своим первым летним новичком задолго до возобновления трансферного окна.

Как сообщает голландское издание De Telegraaf, у "Челси" уже есть устная договоренность с "Аяксом" насчет перехода Зийеша за 45 миллионов евро (38 млн. фунтов).

В услугах 26-летнего марокканца также были заинтересованы "Манчестер Юнайтед" и "Арсенал", однако "Аякс" предпочел продать свою звезду "синим".

Приобретение Зийеша, забившего 21 гол и отдавшего 24 результативные передачи в 49 матчах прошлого сезона, может означать, что "Челси" попрощается с Педро и, вероятно, с Виллианом.


Метки Аякс, Зийеш, Челси

Автор mihajlo   

Дата 12.02.2020 17:00

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Последние комментарии:




  1. selta 12.02.2020 17:58 # selta
    Новости fapl.ru:
    Срапти Фекаложуй из клана Овциеп, продолжает пиздить жену и ребенка!Мельщот-камшот, педофильный федот, где то проебалься и купил самотык за 30 грвн, когда мог за 45!
    Шлюшка боб - разорванный еплет до сих пор страдает от обильных пожаров в зоне сфинкториального участка! По данным специалистов обычная моча уже не помогает тушить эту гниду!
    Стая бомжей бичуганов с фупля, возглавляемая неким Сосачем,подсчитала чужие деньги, подпалилась и камин аутнулась в своей уебищности!
    И главная новость, можно сказать всего сезона!
    Оба отца Валерки-безпися вернулись!
    И уже заняли свое место на страпоне!

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  2. slash-lfc 12.02.2020 17:53 # slash-lfc
    1 Ливерпуль 25 73
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    Ь
    4 Прое6алси 25 41

    >ору с завидующих колбасников
    ))

    (ответить)

  3. rentv 12.02.2020 17:52 # rentv
    12.02.2020 15:32 # удалить
    rentv

    Сельта, а женщин вообще бить нельзя, по твоему?

    Источник: http://fapl.ru/posts/76617/?c=1#c7090563

    12.02.2020 15:39 #
    selta

    Конкретно женщину, подарившую тебе ребенка, и связавшую с тобой жизнь - нет!

    Источник: http://fapl.ru/posts/76617/?c=1#c7090563

    12.02.2020 15:56 # удалить
    rentv

    А если она первая тебя ударила?

    Источник: http://fapl.ru/posts/76617/?c=1#c7090563

    2.02.2020 16:26 #
    selta

    От ты ебанько, с настоящим мужчиной у «тупой манды» никогда таких мыслей не появиться и никакая женщина не даст пощечину, если не чувствует психологически/визуально/душевно что «мужык» не петя иль вася кокой то!

    Источник: http://fapl.ru/posts/76617/?c=1#c7090563


    Вот это, бля, куколдище на сельте! Не, я типо встречал раньше мужчин, которые типо просто как омежки терпели доминацию женщин.

    Но, бля, таких куколдов я ещё не встречал! То есть, он не просто терпит, он считает себя виноватым! Баба тебе дала леща? Ну проблема в тебе, а не в ней! Ты виноват! Баба переспала с соседом? Ну зачем же стразу пиздить?!! Этож же очевидно твоя вина!

    Ну Сельта удивил так удивил. Просто кароль всех куколдов, не иначе)))

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  4. ry-l 12.02.2020 17:51 # ry-l
    https://pbs.twimg.com/media/EQlAq3WWoAI4AqF?format=jpg&;name=large

    163 игры. 133 очка гол+пас

    Изи АПЛ+ЛЧ(или ЛЕ)

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  5. royal-arsenal 12.02.2020 17:50 # royal-arsenal
    просто бизнескар

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  6. golokante 12.02.2020 17:44 # golokante
    Жёны Хендерсона и Салаха родили одновременно после победы.. Видать пока играли ребятки у Терри секс втроём был.

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  7. bezviz 12.02.2020 17:43 # bezviz
    ору с завидующих колбасников, сидите со своей миноминой лохи)))

    (ответить)

  8. mikkiynwa 12.02.2020 17:42 # mikkiynwa
    Зачем покупать за 30? Когда можно купить за 45?

    Проебалься на опыте

    (ответить)

  9. selta 12.02.2020 17:40 # selta
    Видел 2-3 его игр, норм поцанчик (с) кокой то сосач

    (ответить)

  10. fc-zenit 12.02.2020 17:40 # fc-zenit
    Да поxyй, что там по аснлу?

    (ответить)

  11. mikkiynwa 12.02.2020 17:40 # mikkiynwa
    Проебался снова обоссальсе
    Ору

    (ответить)

  12. slash-lfc 12.02.2020 17:38 # slash-lfc
    Прое6алси два года копило бабло, чтобы подписать Зиеха за 38 млн))

    (ответить)

  13. ry-l 12.02.2020 17:35 # ry-l
    Кто-то покупает мимимино, а Челси по-красоте топарика из лучшего фарм-клуба Европы

    (ответить)

  14. selta 12.02.2020 17:33 # selta
    Бизнесс кар!
    Осталось упаковать:
    Санчо, Упамекано, Чилвелла, Облака, Ришарлисона, Мбапе!
    На скамейку Уилсона, Грилиша, Мертенса и Калверт Льюйн

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  15. dragon 12.02.2020 17:28 # dragon
    В этом сезоне мало забивает. Опять развели таксистов на бабки.

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  16. sellman 12.02.2020 17:25 # sellman
    Братишки, чет реально дешево, учитывая, что все в курсе наличия $$$ в Челси.

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  17. selta 12.02.2020 17:25 # selta
    Интересно, а сколько матчей с разными Вернерами, Холландами, теми же Зийешами смотрели местные аналитики, чтобы делать выводы? Да нихуя, в лучшем случае еврокубки

    Источник: http://fapl.ru/users/selta/

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  18. selta 12.02.2020 17:23 # selta
    Оперативно, норм смена старикам уходящим

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  19. bezviz 12.02.2020 17:23 # bezviz
    лежать с0сать су.ка!

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  20. zheka000000 12.02.2020 17:21 # zheka000000
    ничего себе, годнота. Не понятно, почему так продешевил Аякс

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