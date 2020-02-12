Процесс расширения "Энфилда" идет по плану

"Ливерпуль" объявил, что процесс увеличения вместимости "Энфилда" до 61 тысячи зрителей идет по плану.

Сегодня мерсисайдский начинает вторую стадию публичных слушаний по реконструкции трибуны "Энфилд Роуд". В ходе первой стадии "Ливерпуль" получил более 800 откликов, причем 93 процента опрошенных людей поддержали проект.



По итогам первой стадии в изначальный проект были внесены небольшие правки, самой заметной из которых стало изменение маршрута местной дороги, созвучной с названием трибуны, вместе ее закрытия.



Как сообщает Sky Sports, в марте "Ливерпуль" планирует обратиться к городским властям за разрешением на строительство, а непосредственно к работам надеется приступить до конца календарного года.



Если все пойдет по плану и дальше, вместимость "Энфилда" вырастет на 7 тыс. мест к началу сезона 2022/23. Реализация этого проекта обойдется клубу в 60 млн. фунтов.













