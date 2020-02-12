Процесс расширения "Энфилда" идет по плану

Энфилд "Ливерпуль" объявил, что процесс увеличения вместимости "Энфилда" до 61 тысячи зрителей идет по плану.

Сегодня мерсисайдский начинает вторую стадию публичных слушаний по реконструкции трибуны "Энфилд Роуд". В ходе первой стадии "Ливерпуль" получил более 800 откликов, причем 93 процента опрошенных людей поддержали проект.

По итогам первой стадии в изначальный проект были внесены небольшие правки, самой заметной из которых стало изменение маршрута местной дороги, созвучной с названием трибуны, вместе ее закрытия.

Как сообщает Sky Sports, в марте "Ливерпуль" планирует обратиться к городским властям за разрешением на строительство, а непосредственно к работам надеется приступить до конца календарного года.

Если все пойдет по плану и дальше, вместимость "Энфилда" вырастет на 7 тыс. мест к началу сезона 2022/23. Реализация этого проекта обойдется клубу в 60 млн. фунтов.

Энфилд Роуд

Энфилд Роуд


Энфилд Роуд


Метки Ливерпуль, стадионы, фото, Энфилд

Автор mihajlo   

Дата 12.02.2020 16:00

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Последние комментарии:




  1. mancunia-planet 12.02.2020 17:17 # mancunia-planet
    Титулов меньше, стадион меньше, чем у лучшего клуба Англии. Отстаёте пацаны

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  2. liverpool1892est 12.02.2020 16:49 # liverpool1892est
    По сведениям из источников близких к команде, «Ливерпуль» собирается предложить Варджилу ван Дейку новый пятилетний контракт с зарплатой в 150 тысяч фунтов в неделю.

    Также в контракте прописаны дополнительные бонусные выплаты, такие как бонус лояльности — 5 миллионов фунтов по окончании контракта, бонус в 4 миллиона фунтов за 150 матчей, сыгранных за «красных». Также предусмотрены бонусы за отсутствие пропущенных командой голов в каждом матче.

    Владельцы «Ливерпуля» считают приоритетным продление контрактов с теми футболистами, которых они считают важными для обеспечения доминирования «Ливерпуля» в английском и европейском футболе, — пишет портал Football Insider.

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  3. scouser2005 12.02.2020 16:29 # scouser2005
    Пусть расширяются. Может успею своими глазами увидеть и старый и новый Энфилд Роуд. Никакой город на земле меня так не манит как Ливерпуль...

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  4. chr1s8rown 12.02.2020 16:11 # chr1s8rown
    тем временем
    Одна семья может помешать строительству
    нового стадиона "Челси"

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  5. ibe 12.02.2020 16:06 # ibe
    Бля топово. Это не старая помойка Шолсе

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  6. liverpool1892est 12.02.2020 16:04 # liverpool1892est
    Сразу 80 делали бы

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  7. bes-ter 12.02.2020 16:02 # bes-ter
    Зачем расширятся, половина болельщиков сидят по тюрьмам и смотрят там... а местная фапловская фауна в жизни там не побывает

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