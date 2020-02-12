Процесс расширения "Энфилда" идет по плану
"Ливерпуль" объявил, что процесс увеличения вместимости "Энфилда" до 61 тысячи зрителей идет по плану.
Сегодня мерсисайдский начинает вторую стадию публичных слушаний по реконструкции трибуны "Энфилд Роуд". В ходе первой стадии "Ливерпуль" получил более 800 откликов, причем 93 процента опрошенных людей поддержали проект.
По итогам первой стадии в изначальный проект были внесены небольшие правки, самой заметной из которых стало изменение маршрута местной дороги, созвучной с названием трибуны, вместе ее закрытия.
Как сообщает Sky Sports, в марте "Ливерпуль" планирует обратиться к городским властям за разрешением на строительство, а непосредственно к работам надеется приступить до конца календарного года.
Если все пойдет по плану и дальше, вместимость "Энфилда" вырастет на 7 тыс. мест к началу сезона 2022/23. Реализация этого проекта обойдется клубу в 60 млн. фунтов.
12.02.2020 16:00
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Титулов меньше, стадион меньше, чем у лучшего клуба Англии. Отстаёте пацаны
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По сведениям из источников близких к команде, «Ливерпуль» собирается предложить Варджилу ван Дейку новый пятилетний контракт с зарплатой в 150 тысяч фунтов в неделю.
Также в контракте прописаны дополнительные бонусные выплаты, такие как бонус лояльности — 5 миллионов фунтов по окончании контракта, бонус в 4 миллиона фунтов за 150 матчей, сыгранных за «красных». Также предусмотрены бонусы за отсутствие пропущенных командой голов в каждом матче.
Владельцы «Ливерпуля» считают приоритетным продление контрактов с теми футболистами, которых они считают важными для обеспечения доминирования «Ливерпуля» в английском и европейском футболе, — пишет портал Football Insider.
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Пусть расширяются. Может успею своими глазами увидеть и старый и новый Энфилд Роуд. Никакой город на земле меня так не манит как Ливерпуль...
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тем временем
Одна семья может помешать строительству
нового стадиона "Челси"
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Бля топово. Это не старая помойка Шолсе
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Сразу 80 делали бы
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Зачем расширятся, половина болельщиков сидят по тюрьмам и смотрят там... а местная фапловская фауна в жизни там не побывает
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