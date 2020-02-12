"Борнмут" пожаловался в Премьер-Лигу на Мосса

Джонатан Мосс "Борнмут" попросил Премьер-Лигу расследовать поведение рефери Джонатана Мосса в матче против "Шеффилд Юнайтед" в минувшее воскресенье.

В интервью местной газете Bournemouth Echo полузащитник "вишенок" Дэн Гослинг заявил, что обслуживавший тот матч Мосс проявил к его команде "ноль уважения".

"От рефери не было толку. Он свистел натянутые фолы и сделал некрасивые замечания двум-трем игрокам. Думаю, это было очень неуважительно".

"Это были немного раздражающие и саркастические комментарии. На старте сезона арбитры говорили с нами об уважении, но в воскресенье Джон Мосс проявил ноль уважения".

"Думаю, это позор", — говорил Гослинг.

Как сообщает BBC, теперь "Борнмут" подал официальную жалобу на Мосса, который в 2017 году был вынужден извиняться перед Адамом Смитом, ошибочно удалив защитника "вишенок".

Добавим, что это был первый матч "Борнмута" в сезоне с Моссом в качестве главного рефери.


Метки Борнмут, Мосс, Премьер-Лига, рефери

Автор mihajlo   

Дата 12.02.2020 15:00

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  1. justice77 12.02.2020 15:31 # justice77
    Вообще судьи в АПЛ отбросы, как только их ФИФА терпит, вообще их нельзя подпускать к матчам

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  2. j-silver 12.02.2020 15:30 # j-silver
    почему канте в чужой майке ходит?

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  3. chebrec 12.02.2020 15:19 # chebrec
    Судья продажная казьёль Ти!!!

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