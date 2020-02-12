"Борнмут" пожаловался в Премьер-Лигу на Мосса
"Борнмут" попросил Премьер-Лигу расследовать поведение рефери Джонатана Мосса в матче против "Шеффилд Юнайтед" в минувшее воскресенье.
В интервью местной газете Bournemouth Echo полузащитник "вишенок" Дэн Гослинг заявил, что обслуживавший тот матч Мосс проявил к его команде "ноль уважения".
"От рефери не было толку. Он свистел натянутые фолы и сделал некрасивые замечания двум-трем игрокам. Думаю, это было очень неуважительно".
"Это были немного раздражающие и саркастические комментарии. На старте сезона арбитры говорили с нами об уважении, но в воскресенье Джон Мосс проявил ноль уважения".
"Думаю, это позор", — говорил Гослинг.
Как сообщает BBC, теперь "Борнмут" подал официальную жалобу на Мосса, который в 2017 году был вынужден извиняться перед Адамом Смитом, ошибочно удалив защитника "вишенок".
Добавим, что это был первый матч "Борнмута" в сезоне с Моссом в качестве главного рефери.
12.02.2020 15:00
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Вообще судьи в АПЛ отбросы, как только их ФИФА терпит, вообще их нельзя подпускать к матчам
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почему канте в чужой майке ходит?
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Судья продажная казьёль Ти!!!
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