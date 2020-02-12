Себальос объяснил, почему не покинул "Арсенал" в январе

Дани Себальос Полузащитник Дани Себальос рассказал, что сам решил не уходить из "Арсенала" в январе.

Напомним, этот сезон Себальос проводит в "Арсенале" на правах аренды из "Реала". Дани отправился на "Эмирейтс", чтобы обеспечить себя игровой практикой в преддверии Евро-2020.

Однако после увольнения Унаи Эмери с поста главного тренера 23-летний испанец перестал играть, и это навело его на мысли о досрочном прекращении аренды в январе. В услугах Себальоса была заинтересована "Валенсия", но Дани решил остаться.

"Трансферный период еще никогда не складывался для меня тихо — ни летом, ни зимой. Это признак того, что ты весьма хорош, поэтому другие команды заинтересованы в тебе".

"Но правда также в том, что мне хотелось больше стабильности, поэтому я решил остаться в "Арсенале". Они пригласили меня, и я хочу восстановить доверие к себе, потому что я считаю эту аренду шагом вперед".

"Это прозвучит глупо, но фанаты "Арсенала" посвятили песню мне. В команде есть только трое-четверо игроков, насчет которых распевают песни, и эти игроки выступают здесь много лет".

"Я ощущаю себя очень желанным каждый раз, когда играю на "Эмирейтс", — сообщил Себальос Marca.


Метки Арсенал, Себальос

Автор mihajlo   

Дата 12.02.2020 14:00

Количество просмотров Просмотров: 1081

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  1. pavlix76 12.02.2020 15:45 # pavlix76
    заебальос он уже!

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  2. selta 12.02.2020 15:32 # selta
    Хотел сьебаться в январе, но увидев как петушки на емиратес поют «сьебалос сьебастьян» решил не сьебывать

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  3. qassaq 12.02.2020 14:57 # qassaq
    Он больше не хочет быть сьебалосом, он теперь присосалось

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  4. mancunia-planet 12.02.2020 14:43 # mancunia-planet
    23. Жизнь только начинается, забей на футбол

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  5. wengerrrro 12.02.2020 14:19 # wengerrrro
    че лол, его и реал и аснл накуй послали с отменой аренды, и не нужен он больше никому, вот и все

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  6. fc-oil 12.02.2020 14:19 # fc-oil
    Просто никому не нужен этот днарь, вот и все.

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  7. fc-zenit 12.02.2020 14:02 # fc-zenit
    Ну и дурак. Теперь даже Реалу не нужен.

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