Себальос объяснил, почему не покинул "Арсенал" в январе
Полузащитник Дани Себальос рассказал, что сам решил не уходить из "Арсенала" в январе.
Напомним, этот сезон Себальос проводит в "Арсенале" на правах аренды из "Реала". Дани отправился на "Эмирейтс", чтобы обеспечить себя игровой практикой в преддверии Евро-2020.
Однако после увольнения Унаи Эмери с поста главного тренера 23-летний испанец перестал играть, и это навело его на мысли о досрочном прекращении аренды в январе. В услугах Себальоса была заинтересована "Валенсия", но Дани решил остаться.
"Трансферный период еще никогда не складывался для меня тихо — ни летом, ни зимой. Это признак того, что ты весьма хорош, поэтому другие команды заинтересованы в тебе".
"Но правда также в том, что мне хотелось больше стабильности, поэтому я решил остаться в "Арсенале". Они пригласили меня, и я хочу восстановить доверие к себе, потому что я считаю эту аренду шагом вперед".
"Это прозвучит глупо, но фанаты "Арсенала" посвятили песню мне. В команде есть только трое-четверо игроков, насчет которых распевают песни, и эти игроки выступают здесь много лет".
"Я ощущаю себя очень желанным каждый раз, когда играю на "Эмирейтс", — сообщил Себальос Marca.
12.02.2020 14:00
Просмотров: 1081
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
заебальос он уже!
(ответить)
Хотел сьебаться в январе, но увидев как петушки на емиратес поют «сьебалос сьебастьян» решил не сьебывать
(ответить)
Он больше не хочет быть сьебалосом, он теперь присосалось
(ответить)
23. Жизнь только начинается, забей на футбол
(ответить)
че лол, его и реал и аснл накуй послали с отменой аренды, и не нужен он больше никому, вот и все
(ответить)
Просто никому не нужен этот днарь, вот и все.
(ответить)
Ну и дурак. Теперь даже Реалу не нужен.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий