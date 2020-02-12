Себальос объяснил, почему не покинул "Арсенал" в январе

Полузащитник Дани Себальос рассказал, что сам решил не уходить из "Арсенала" в январе.

Напомним, этот сезон Себальос проводит в "Арсенале" на правах аренды из "Реала". Дани отправился на "Эмирейтс", чтобы обеспечить себя игровой практикой в преддверии Евро-2020.



Однако после увольнения Унаи Эмери с поста главного тренера 23-летний испанец перестал играть, и это навело его на мысли о досрочном прекращении аренды в январе. В услугах Себальоса была заинтересована "Валенсия", но Дани решил остаться.



"Трансферный период еще никогда не складывался для меня тихо — ни летом, ни зимой. Это признак того, что ты весьма хорош, поэтому другие команды заинтересованы в тебе".



"Но правда также в том, что мне хотелось больше стабильности, поэтому я решил остаться в "Арсенале". Они пригласили меня, и я хочу восстановить доверие к себе, потому что я считаю эту аренду шагом вперед".



"Это прозвучит глупо, но фанаты "Арсенала" посвятили песню мне. В команде есть только трое-четверо игроков, насчет которых распевают песни, и эти игроки выступают здесь много лет".



"Я ощущаю себя очень желанным каждый раз, когда играю на "Эмирейтс", — сообщил Себальос Marca.