"Челси" может выкупить обратно Жереми Бога

"Челси" задумывается о возвращении полузащитника "Сассуоло" Жереми Бога.

В 2018 году "синие" продали Бога в "Сассуоло" за 3.5 млн. фунтов. С тех пор Жереми значительно прибавил, а в этом сезоне отметился голами против "Ювентуса", "Интера" и "Ромы", помогая своей команде уверенно держаться в середине таблицы Серии А.



Своей игрой Бога привлек интерес таких клубов, как "Эвертон", "Наполи" и "Монако", однако "Челси" сохраняет опцию обратного выкупа Жереми за 12.7 млн. фунтов.



По информации Daily Mirror, сегодня директор "синих" Марина Грановская встречается с президентом "Сассуоло" Джовнни Карневали, чтобы как раз решить, вернется из 23-летний игрок сборной Кот-д'Ивуара на "Стэмфорд Бридж" по окончании сезона.



Добавим, за несколько лет в системе "Челси" Бога сыграл лишь один матч за первую команду лондонцев, также успев побывать в арендах в "Бирмингеме", "Гранаде" и "Ренне".