Коутиньо не удивлен успехами "Ливерпуля"

Филиппе Коутиньо и Юрген Клопп Полузащитник "Баварии" Филиппе Коутиньо заявил, что не удивлен успехами своего бывшего клуба "Ливерпуля".

С момента расставания Коутиньо и "Ливерпуля" в январе 2018 дела каждого из них идут в разном направлении. Филиппе не смог заиграть в "Барселоне" и был сослан в аренду в "Баварию", а "красные" превратились в грозную силу на внутренней и европейской аренах.

Выиграв Лигу Чемпионов в прошлом сезоне и Суперкубок Европы с клубным Чемпионатом Мира в этом, сейчас "Ливерпуль" стремится к своему первому титулу Премьер-Лиги, однако это не сюрприз для Коутиньо.

"Ливерпуль" неудержим, и это не удивляет меня. Мы уже наблюдали это в прошлом году, когда они выиграли Лигу Чемпионов, но этим я тоже не удивлен, потому что у них великолепный состав и тренер".

"Я очень рад за них, потому что там у меня так много друзей, бывших партнеров по команде. Я просто рад за них, но и только".

"Я не оглядываюсь назад. Я выбрал другой путь, и теперь у меня свое приключение, практически как и у любого другого. Как и они, я всецело сосредоточен на достижении вещей, о которых мечтаю. Я доволен тем, чего я достиг в прошлом, но сейчас я устремлен только вперед", — сообщил Коутиньо Sports Illustrated.


Метки Бавария, Коутиньо, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 12.02.2020 11:00

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Все комментарии к этой новости

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Последние комментарии:




  1. sausage 12.02.2020 11:49 # sausage
    Панеслась! Больше новостей про Коутиньо! Саага о возвращении начинается. Не знаю, зачем он сегодняшнему Ливерпулю и Клоппу в частности? Но, если инфа, что гер Юрген это обсуждает с Эдвардсом правда, значит, знает, что делает. Но скорее всего чушь всё это.

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  2. easports 12.02.2020 11:11 # easports
    Не продай его, Пуль не купил бы Алиссона с Дейком. Эти два гиганта закончили пазл этой команды. Все звезды сошлись.

    Являясь болельщиком Арсенала могу сказать что этот Ливерпуль будут сравнивать с Барселоной 2009/11, Интером 2010, Сити 17/18. Очень самобытная и сильная команда на протяжении уже двух сезонов.

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  3. ibe 12.02.2020 11:04 # ibe
    ахаха пацан вовремя свалил. Победитель по жизни

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