Коутиньо не удивлен успехами "Ливерпуля"

Полузащитник "Баварии" Филиппе Коутиньо заявил, что не удивлен успехами своего бывшего клуба "Ливерпуля".

С момента расставания Коутиньо и "Ливерпуля" в январе 2018 дела каждого из них идут в разном направлении. Филиппе не смог заиграть в "Барселоне" и был сослан в аренду в "Баварию", а "красные" превратились в грозную силу на внутренней и европейской аренах.



Выиграв Лигу Чемпионов в прошлом сезоне и Суперкубок Европы с клубным Чемпионатом Мира в этом, сейчас "Ливерпуль" стремится к своему первому титулу Премьер-Лиги, однако это не сюрприз для Коутиньо.



"Ливерпуль" неудержим, и это не удивляет меня. Мы уже наблюдали это в прошлом году, когда они выиграли Лигу Чемпионов, но этим я тоже не удивлен, потому что у них великолепный состав и тренер".



"Я очень рад за них, потому что там у меня так много друзей, бывших партнеров по команде. Я просто рад за них, но и только".



"Я не оглядываюсь назад. Я выбрал другой путь, и теперь у меня свое приключение, практически как и у любого другого. Как и они, я всецело сосредоточен на достижении вещей, о которых мечтаю. Я доволен тем, чего я достиг в прошлом, но сейчас я устремлен только вперед", — сообщил Коутиньо Sports Illustrated.