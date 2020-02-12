МЮ готов потратить 160 млн. фунтов на Мэддисона и Грилиша

"Манчестер Юнайтед" решил не выбирать между Джеймсом Мэддисоном из "Лестера" и Джеком Грилишем из "Астон Виллы" и хочет купить обоих полузащитников грядущим летом.

Укрепление полузащиты, несмотря на приглашенного в январе Бруну Фернандеша, является одним из приоритетов для "красных дьяволов" на следующее трансферное окно.



Ране пресса сообщала, что "Юнайтед" может купить или Мэддисона, или Грилиша, однако The Sun утверждает, что главный тренер "дьяволов" Оле Гуннар Сульшер видит возможность одновременно разместить обоих полузащитников на поле.



Джеймс и Джек являются большими друзьями и этот зимний перерыв решили провести вместе в Дубае — в компании еще одного своего товарища Бена Чилуэлла из "Лестера".



Отбить свои затраты на приобретение Мэддисона и Грилиша — стоимостью 90 и 70 миллионов фунтов, соответственно — "Юнайтед" собирается с помощью продажи Поля Погба, цена за которого была снижена до 150 млн. фунтов.