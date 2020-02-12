Погба может вернуться к дерби Манчестера

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба может вернуться на футбольное поле к дерби против "Манчестер Сити" 8 марта.

В данный момент Погба завершает реабилитацию после операции на лодыжке. Поль не поехал с командой Оле Гуннара Сульшера на тренировочный сбор в Марбелью, но усиленно работает на базе "красных дьяволов" в Каррингтоне.



Как утверждает Daily Mail, несмотря на свое желание покинуть "Юнайтед", Погба настроен ударно провести остаток сезона, чтобы подготовить себя не только к смене клуба, но и к Евро-2020.



Возвращение 26-летнего француза в строй будет как никогда кстати для "дьяволов", впереди у которых, возможно, определяющий отрезок сезона. После дерби Манчестера подопечных Сульшера ждут матчи против прямых конкурентов в борьбе за четвертое место Премьер-Лиги — "Тоттенхэма" и "Шеффилд Юнайтед".



Пока что восстановление Погба идет в соответствии с планом, и если этот темп сохранится, Поль будет доступен для главного тренера через две недели.