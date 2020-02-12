"Ливерпуль" предложит Ван Дейку новый контракт стоимостью 50 млн. фунтов

"Ливерпуль" готов предложить защитнику Виргилу Ван Дейку новый контракт стоимостью 50 миллионов фунтов.

В данный момент у Ван Дейка все еще действует трудовой договор на пять с половиной лет, который он заключил в январе 2018, когда переходил из "Саутгемптона".



Как сообщает Football Insider, боссы мерсисайдского клуба рассматривает продление сотрудничества с Виргилом в качестве своего приоритета и хотят, чтобы ведущий защитник связал свое долгосрочное будущее с "красными".



Новый контракт позволит Ван Дейку увеличить свой базовый оклад со 125 до 150 тыс. фунтов в неделю. Также будет предусмотрена обширная шкала бонусов, благодаря которой Виргил сможет заработать около 50 млн. фунтов в следующие пять лет.



Добавим, что 28-летний голландец является определяющим игроком "Ливерпуля" с момента своего переезда на "Энфилд". Ван Дейк сыграл важную роль в завоевании трофея Лиги Чемпионов в прошлом сезоне, а в этом помогает "красным" уверенно лидировать в Премьер-Лиге с лучшими показателями в обороне во всем дивизионе.