Дукуре готов уйти на повышение летом

Полузащитник "Уотфорда" Абдулай Дукуре заявил, что он открыт к переходу в топ-клуб — желательно из Премьер-Лиги.

Дукуре довольно вяло начал этот сезон, но после прихода Найджела Пирсона на тренерский мостик "шершней" выглядит совершенно другим игроком. Абдулай не только справляется со своей работой в опорной зоне, но и с начала календарного года забил уже три гола.



На протяжении последних 12 месяцев Дукуре сватали в ПСЖ и "Эвертон", и 27-летний француз уверен, что "Уотфорд" не будет препятствовать его уходу на повышение в конце сезона.



"Я по-прежнему могу прогрессировать, поэтому, если мне суждено сменить клуб, я должен перейти на более высокий уровень".



"Моя цель — клубы, которые выступают в Лиге Чемпионов, но у меня нет какого-то одного наиболее предпочтительного варианта".



"Я счастлив в Премьер-Лиге и хочу остаться в Премьер-Лиге, это мое главное желание. А там посмотрим, сделает ли кто-нибудь предложение насчет меня летом".



"Если большой клуб сделает интересное предложение насчет меня, "Уотфорд", конечно, позволит мне уйти, причем легко", — сообщил Дукуре Canal+.