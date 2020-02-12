"Ливерпуль" обдумывает возвращение Коутиньо

Филиппе Коутиньо "Ливерпуль" изучает возможность возвращения полузащитника Филиппе Коутиньо, принадлежащего "Барселоне".

В январе 2018 мерсисайдский клуб продал Коутиньо в "Барселону" за 145 миллионов фунтов. "Красные" с большой пользой потратили вырученные за Филиппе деньги, сделав качественный скачок в своем развитии.

А вот для Коутиньо это расставание не принесло радости. 27-летний бразилец не смог заиграть на "Ноу Камп" и на этот сезон был отправлен в аренду в "Баварию".

В 27 матчах за "Баварию" Филиппе забил семь голов и отдал восемь результативных передач, однако мюнхенцы едва ли будут выкупать игрока, чья аренда, включая зарплату, обойдется клубу в 19 млн. фунтов.

Ожидается, что грядущим летом "Барселона" постарается продать Коутиньо, причем ради этого каталонскому клубу придется существенно понизить цену за Филиппе — предположительно, до 77 млн. фунтов.

Как сообщает The Athletic, главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп уже затронул тему возможного возвращения Коутиньо при обсуждении трансферных планов на лето со спортивным директором Майклом Эдвардсом.

Конечно, для возвращения Филиппе на "Энфилд" должно совпасть много условий, но в первую очередь сделка должна быть экономически целесообразной для "красных".


Метки Бавария, Барселона, Коутиньо, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 12.02.2020 06:00

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  1. andrew-sg8 12.02.2020 07:56 # andrew-sg8
    В Фенербахче его! Ну, или в Бешикташ)

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  2. scauzer11 12.02.2020 07:51 # scauzer11
    История Коута в Ливерпуле закончена, его поезд ушёл и он сам виноват в этом!

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  3. frisby 12.02.2020 07:21 # frisby
    бред. а Минамино зачем покупали? Уилсон из аренды вернётся. Коут своё проебал

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  4. nazar07 12.02.2020 07:07 # nazar07
    То что у парня есть талант бесспорно, правда он закопан под ворохом психологических проблем. Но герр Юрген супермотиватор и знает Филипа очень хорошо, да и не сомнено периодически общается с ним держа руку на пульсе. Так что если Клопп поднял этот вопрос он знает, что делать. Реально если за 50 отдадут Клопп его так на ротирует, что он станет как минимум прежним Коутиньо.

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  5. tigerpool 12.02.2020 06:20 # tigerpool
    За 50-60 самое то, чем отдавать 100 за непонятного Хаверца.

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  6. chr1s8rown 12.02.2020 06:14 # chr1s8rown
    даже 50кк жалко за него.
    отработанный материал
    у него и мотивация не осталось после бабсалоны

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