"Ливерпуль" обдумывает возвращение Коутиньо

"Ливерпуль" изучает возможность возвращения полузащитника Филиппе Коутиньо, принадлежащего "Барселоне".

В январе 2018 мерсисайдский клуб продал Коутиньо в "Барселону" за 145 миллионов фунтов. "Красные" с большой пользой потратили вырученные за Филиппе деньги, сделав качественный скачок в своем развитии.



А вот для Коутиньо это расставание не принесло радости. 27-летний бразилец не смог заиграть на "Ноу Камп" и на этот сезон был отправлен в аренду в "Баварию".



В 27 матчах за "Баварию" Филиппе забил семь голов и отдал восемь результативных передач, однако мюнхенцы едва ли будут выкупать игрока, чья аренда, включая зарплату, обойдется клубу в 19 млн. фунтов.



Ожидается, что грядущим летом "Барселона" постарается продать Коутиньо, причем ради этого каталонскому клубу придется существенно понизить цену за Филиппе — предположительно, до 77 млн. фунтов.



Как сообщает The Athletic, главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп уже затронул тему возможного возвращения Коутиньо при обсуждении трансферных планов на лето со спортивным директором Майклом Эдвардсом.



Конечно, для возвращения Филиппе на "Энфилд" должно совпасть много условий, но в первую очередь сделка должна быть экономически целесообразной для "красных".