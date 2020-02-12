"Челси" готов начать летнюю трансферную кампанию с покупки Зийеша

"Челси" готов потратить до 150 миллионов фунтов на укрепление своего состава грядущим летом и одним из своих приобретений собирается сделать вингера "Аякса" Хакима Зийеша.

Добившись досрочного снятия трансферного запрета, "синие" так и не смогли никого купить в январе, хотя определенные попытки лондонский клуб к этому предпринимал.



Например, как утверждает The Telegraph, в прошлом месяце "Челси" сделал запрос насчет Зийеша, однако "Аякс" был твердо настроен сохранить до конца сезона игрока, который лишь в августе заключил новый контракт.



Однако клуб со "Стэмфорд Бридж" сохраняет интерес к Хакиму, за которым продолжит наблюдать в остатке сезона. Покупка 26-летнего игрока сборной Марокко может обойтись "Челси" в 42 млн. фунтов.



"Челси" видит в Зийеше более доступную альтернативу Джейдону Санчо, за которого дортмундская "Боруссия" почти наверняка потребует свыше 100 млн. фунтов.



Также, как утверждает издание, "Челси" все еще может вернуть Натана Аке из "Борнмута". Опция обратного выкупа защитника за 40 млн. фунтов все еще действительна.



Добавим, что Фрэнк Лэмпард до сих пор не совершил ни одного приобретения в качестве главного тренера "Челси", хотя в январе неоднократно говорил о необходимости приглашения нападающего — это будет еще одной целью "синих" летом.