Почеттино: "Был бы счастлив снова поработать в Премьер-Лиге"

Бывший наставник "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино заявил, что хочет вернуться в Премьер-Лигу и ждет подходящих предложений.

Напомним, "шпоры" попрощались с Почеттино в ноябре 2019. Маурисио поплатился за неудачный старт сезона и ухудшившуюся атмосферу в раздевалке.



47-летний аргентинец, которого сватают в "Манчестер Юнайтед" и "Атлетико", все еще восстанавливает силы, но уже готов вести переговоры о трудоустройстве.



"Если честно, я был бы счастлив снова поработать в Премьер-Лиге. Знаю, это буде сложно, и пока что мне следует подождать, но давайте посмотрим, что случится в будущем".



"Сейчас момент, чтобы восстановиться, немного подумать о себе и быть готовым, потому что в футболе всегда что-нибудь может случиться, и ты должен быть к этому готов".



"Я готов и жду нового вызова. Я обладаю верой и уверенностью, что мой следующий вызов будет великолепным", — цитирует Почеттино Sky Sports.