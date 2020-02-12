Почеттино: "Был бы счастлив снова поработать в Премьер-Лиге"
Бывший наставник "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино заявил, что хочет вернуться в Премьер-Лигу и ждет подходящих предложений.
Напомним, "шпоры" попрощались с Почеттино в ноябре 2019. Маурисио поплатился за неудачный старт сезона и ухудшившуюся атмосферу в раздевалке.
47-летний аргентинец, которого сватают в "Манчестер Юнайтед" и "Атлетико", все еще восстанавливает силы, но уже готов вести переговоры о трудоустройстве.
"Если честно, я был бы счастлив снова поработать в Премьер-Лиге. Знаю, это буде сложно, и пока что мне следует подождать, но давайте посмотрим, что случится в будущем".
"Сейчас момент, чтобы восстановиться, немного подумать о себе и быть готовым, потому что в футболе всегда что-нибудь может случиться, и ты должен быть к этому готов".
"Я готов и жду нового вызова. Я обладаю верой и уверенностью, что мой следующий вызов будет великолепным", — цитирует Почеттино Sky Sports.
12.02.2020 00:05
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ну так бери клуб чемпионшипа и выводи их в вышку
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