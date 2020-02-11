Ловрен хочет, чтобы "Ливерпуль" повторил успехи "Барселоны"
Защитник "Ливерпуля" Деян Ловрен надеется, что его команда повторит успехи "Барселоны", которая в недавнем прошлом собрала кучу трофеев в течение нескольких лет.
За последние 12 месяцев "красные" выиграли Лигу Чемпионов, Суперкубок Европы и клубный Чемпионат Мира, а прямо сейчас находятся в шести победах от своего первого титула Премьер-Лиги.
Ловрен надеется, что это будет только начало для команды Юргена Клоппа. Деян хочет, чтобы "Ливерпуль" превратился в серийного победителя, которым некогда была "Барселона" при Хосепе Гвардиоле.
"Я нахожусь тут с самого начала, как пришел Юрген, и нам потребовалось некоторое время, два-три года, чтобы все наладить".
"Скажем так, у нас все заработало в этом году — возможно, еще даже в прошлом году, но тогда нам не хватило одного очка".
"Теперь мы понимаем друг друга, понимаем, что нам нужно и чего мы хотим. Я особенно хочу, чтобы нас запомнили командой вроде "Барселоны", которая выиграла около 20 трофеев за четыре года".
"Почему бы и нет? Думаю, нам это под силу, и я хочу, чтобы нас запомнили одной из лучших команд — и не только по этому году, а по многим, многим годам", — сообщил Ловрен Sky Sports.
11.02.2020 23:00
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