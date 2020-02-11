"Юнайтед" уверен, что опередит "Челси" в борьбе за Санчо

Джейдон Санчо "Манчестер Юнайтед" уверен в приобретении Джейдона Санчо, собираясь потратить на вингера дортмундской "Боруссии" 120 миллионов фунтов грядущим летом.

Громко заявив о себе еще в прошлом сезоне, в этом Санчо продолжает блистать — 12 голов и 13 результативных передач за "Боруссию" во всех соревнованиях.

Джейдон зарекомендовал себя одним из ярчайших молодых талантов Европы, и в Дортмунде понимают, что уход 19-летнего игрока сборной Англии — это вопрос самого ближайшего времени.

Как сообщает Daily Mirror, "Боруссия" заранее готовится к продаже Санчо грядущим летом и уже ищет игрока на замену экс-юниору "Манчестер Сити".

Самый серьезный интерес к Санчо проявляет "Челси", который в конце сезона может попрощаться с Виллианом и Педро, однако "красные дьяволы" уверены, что смогут опередить своих конкурентов по Премьер-Лиге.


Метки Боруссия, Манчестер Юнайтед, Санчо

Автор mihajlo   

Дата 11.02.2020 22:00

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  1. januzaj00 11.02.2020 22:20 # januzaj00
    Да у Мхо выше стата была и бегунком он не был. Херня эта стата в бундеслиге

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  2. staryi-eblan 11.02.2020 22:09 # staryi-eblan
    Щас бы быть дамой в шубке и выкладывать 120 миллионов за одного игрока из общего летнего бюджета в 180 миллионов, выделенных Абрамовичем

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  3. clpol 11.02.2020 22:07 # clpol
    Атакующее трио из бундес лиги будет у Челси, интересно...

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  4. muaxaxaxa 11.02.2020 22:04 # muaxaxaxa
    Санчо просто охеренен. Надеюсь увижу его в МЮ.

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  5. jack-4poker 11.02.2020 22:04 # jack-4poker
    Портовые обрыганы хуесосы!

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  6. slash-lfc 11.02.2020 22:00 # slash-lfc
    Ливерпуль чемпион!

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