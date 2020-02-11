"Юнайтед" уверен, что опередит "Челси" в борьбе за Санчо
"Манчестер Юнайтед" уверен в приобретении Джейдона Санчо, собираясь потратить на вингера дортмундской "Боруссии" 120 миллионов фунтов грядущим летом.
Громко заявив о себе еще в прошлом сезоне, в этом Санчо продолжает блистать — 12 голов и 13 результативных передач за "Боруссию" во всех соревнованиях.
Джейдон зарекомендовал себя одним из ярчайших молодых талантов Европы, и в Дортмунде понимают, что уход 19-летнего игрока сборной Англии — это вопрос самого ближайшего времени.
Как сообщает Daily Mirror, "Боруссия" заранее готовится к продаже Санчо грядущим летом и уже ищет игрока на замену экс-юниору "Манчестер Сити".
Самый серьезный интерес к Санчо проявляет "Челси", который в конце сезона может попрощаться с Виллианом и Педро, однако "красные дьяволы" уверены, что смогут опередить своих конкурентов по Премьер-Лиге.
11.02.2020 22:00
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Последние комментарии:
Да у Мхо выше стата была и бегунком он не был. Херня эта стата в бундеслиге
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Щас бы быть дамой в шубке и выкладывать 120 миллионов за одного игрока из общего летнего бюджета в 180 миллионов, выделенных Абрамовичем
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Атакующее трио из бундес лиги будет у Челси, интересно...
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Санчо просто охеренен. Надеюсь увижу его в МЮ.
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Портовые обрыганы хуесосы!
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Ливерпуль чемпион!
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