Луис уверен, что Мари будет полезен "Арсеналу"

Защитник "Арсенала" Давид Луис уверен, что Пабло Мари станет хорошим приобретением для "канониров".

Напомним, испанец Мари присоединился к "Арсеналу" в январе из бразильского "Фламенго" на правах аренды, рассчитанной до конца сезона.



Луис уверен, что Мари смог многому научиться у главного тренера "Фламенго" Жорже Жезуша, который был наставником самого Давида в "Бенфике". Возросшая конкуренция не страшит бразильца.



"Думаю, это хорошо. Хорошо, когда в команде много классных игроков. Мы играем каждую неделю, и нужно радоваться приходу новичков".



"Я разговариваю с Жорже каждую неделю, он действительно мой друг. Он сказал, чтобы я наилучшим образом встретил Пабло, потому что Пабло готов играть".



"Он отличный игрок, он выступал удивительным образом в Бразилии у Жорже Жезуша — тренера, которого я очень хорошо знаю. Жорже мой друг и один из лучших тренеров в мире".



"Мне было приятно видеть, что Пабло и Родриго Кайо, еще один мой друг, так хорошо выступали в Бразилии. Надеюсь, Пабло сможет помочь нам".



"Пабло смел, он не побоялся попробовать нечто новое, уехав в Бразилию. То же самое касается Жорже Жезуша — европейского тренера, отправившегося в Бразилию".



"Он был великолепен, и уровень футбола в Бразилии значительно вырос, особенно в тактическом плане. Прежде это были лишь отдельные таланты, а не тактика".



"Теперь футбол там значительно улучшается в тактическом отношении — посмотрите на Тите в "Коринтиансе".



"Именно поэтому Жорже и все остальные потрудились удивительным образом. Бразильский футбол становится лучше. Мастерство было всегда, а теперь к нему приложилась тактика", — цитирует Луиса Evening Standard.