"Сити" и "Вест Хэм" сыграют 19 февраля

Премьер-Лига определилась с новой датой отложенного матча между "Манчестер Сити" и "Вест Хэмом", поставив игру на 19 февраля.

Напомним, изначально этот матч был запланирован на воскресенье, 9 февраля, однако из-за экстремальных погодных условий был отложен, как и много других спортивных событий по всему Туманному Альбиону.



Таким образом, "горожане" рисковали подойти к матчу против "Лестера" 22 февраля с тремя неделями без футбола, чтобы в остатке сезона играть дважды в неделю.



В сложившейся ситуации было решено урезать зимние каникулы "Сити". Теперь "Вест Хэм" приедет на "Этихад" в среду вечером на следующей неделе, сообщает BBC.



Отметим, что в этот же день в Лиге Чемпионов "Тоттенхэм" сыграет с "РБ Лейпциг", а "Аталанта" — с "Валенсией". Ранее УЕФА запрещал клубам проводить матчи внутренних чемпионатов в отведенные для еврокубков даты, однако в 2017 году это правило было отменено.