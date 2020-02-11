"Сити" и "Вест Хэм" сыграют 19 февраля
Премьер-Лига определилась с новой датой отложенного матча между "Манчестер Сити" и "Вест Хэмом", поставив игру на 19 февраля.
Напомним, изначально этот матч был запланирован на воскресенье, 9 февраля, однако из-за экстремальных погодных условий был отложен, как и много других спортивных событий по всему Туманному Альбиону.
Таким образом, "горожане" рисковали подойти к матчу против "Лестера" 22 февраля с тремя неделями без футбола, чтобы в остатке сезона играть дважды в неделю.
В сложившейся ситуации было решено урезать зимние каникулы "Сити". Теперь "Вест Хэм" приедет на "Этихад" в среду вечером на следующей неделе, сообщает BBC.
Отметим, что в этот же день в Лиге Чемпионов "Тоттенхэм" сыграет с "РБ Лейпциг", а "Аталанта" — с "Валенсией". Ранее УЕФА запрещал клубам проводить матчи внутренних чемпионатов в отведенные для еврокубков даты, однако в 2017 году это правило было отменено.
11.02.2020 20:00
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КОРОЛИ!!!
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