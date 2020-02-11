"Юнайтед" купит минимум трех игроков летом

"Манчестер Юнайтед" планирует совершить минимум три приобретения до старта следующего сезона.

По информации Manchester Evening News клуб с "Олд Траффорд" отложил деньги на покупку от трех до пяти игроков в этом календарном году, причем один из этих новичков уже прибыл на "Олд Траффорд" — речь про полузащитника Бруну Фернандеша, приглашенного в прошлом месяце из "Спортинга".



Относительно недавно "красные дьяволы" отказались от идеи по покупке левого защитника из-за стремительного прогресса Брандона Уильямса, однако намерение укрепить полузащиту и атаку остается неизменным.



В первую очередь Сульшеру нужны центральный полузащитник, центральный нападающий и игрок атакующего плана.



Если говорить про конкретные персоналии, "Юнайтед" по-прежнему заинтересован в Джеймсе Мэддисоне из "Лестера" и Джеке Грилише из "Астон Виллы", а также просматривал Донни Ван де Бека из "Аякса". Также с переездом на "Олд Траффорд" связывают Джейдона Санчо из дортмундской "Боруссии" и Джуда Беллингема из "Бирмингема".