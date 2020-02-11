Сульшер: "Мозги Фернандеша быстрее, чем у многих других"
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер рассказал, в чем полузащитник Бруну Фернандеш превосходит своих партнеров по команде.
Присоединившись к "красным дьяволам" из "Спортинга" по сделке стоимостью 67 миллионов фунтов в январе, Фернандеш пока что успел сыграть один матч за свою новую команду — против "Вулверхэмптона" перед зимним перерывом.
Поездка на сбор в Марбелью позволила Сульшеру лучше узнать Бруну, и Оле Гуннар понял, сколь многое 25-летний португалец сможет дать "Юнайтед".
"Ну, в целом он очень, очень хороший футболист, и его мозги очевидно быстрее, чем у многих других".
"У него есть много качеств, которые мы собираемся использовать. Мы привыкнем к нему, он привыкнет к нам. Он умеет отдать точный пас на любую дистанцию и хорошо двигается. Я просто рад видеть, как он наслаждается собой здесь".
"Да, он тренируется, тренируется и тренируется, поэтому его физическая готовность и энтузиазм великолепны", — сообщил Сульшер официальному веб-сайту "Юнайтед".
11.02.2020 18:00
Просмотров: 1047
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
ясен хер что цыган сидит на спидах
(ответить)
кукушка хвалит петуха, за то что хвалит он кукушку)
(ответить)
Не надо много хвалить, коз тиеди
(ответить)
лол, сульшер этим вью просто обрек его карьеру на неудачу)
(ответить)
по идеи погба мактимоти бруно , ебейший центр
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий