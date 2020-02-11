Сульшер: "Мозги Фернандеша быстрее, чем у многих других"

Бруну Фернандеш Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер рассказал, в чем полузащитник Бруну Фернандеш превосходит своих партнеров по команде.

Присоединившись к "красным дьяволам" из "Спортинга" по сделке стоимостью 67 миллионов фунтов в январе, Фернандеш пока что успел сыграть один матч за свою новую команду — против "Вулверхэмптона" перед зимним перерывом.

Поездка на сбор в Марбелью позволила Сульшеру лучше узнать Бруну, и Оле Гуннар понял, сколь многое 25-летний португалец сможет дать "Юнайтед".

"Ну, в целом он очень, очень хороший футболист, и его мозги очевидно быстрее, чем у многих других".

"У него есть много качеств, которые мы собираемся использовать. Мы привыкнем к нему, он привыкнет к нам. Он умеет отдать точный пас на любую дистанцию и хорошо двигается. Я просто рад видеть, как он наслаждается собой здесь".

"Да, он тренируется, тренируется и тренируется, поэтому его физическая готовность и энтузиазм великолепны", — сообщил Сульшер официальному веб-сайту "Юнайтед".


Метки Манчестер Юнайтед, Сульшер, Фернандеш

Автор mihajlo   

Дата 11.02.2020 18:00

Количество просмотров Просмотров: 1047

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  1. mugabe 11.02.2020 19:43 # mugabe
    ясен хер что цыган сидит на спидах

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  2. scauzer11 11.02.2020 19:01 # scauzer11
    кукушка хвалит петуха, за то что хвалит он кукушку)

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  3. xah 11.02.2020 18:57 # xah
    Не надо много хвалить, коз тиеди

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  4. wengerrrro 11.02.2020 18:46 # wengerrrro
    лол, сульшер этим вью просто обрек его карьеру на неудачу)

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  5. quavo 11.02.2020 18:02 # quavo
    по идеи погба мактимоти бруно , ебейший центр

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