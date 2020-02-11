Сульшер: "Мозги Фернандеша быстрее, чем у многих других"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер рассказал, в чем полузащитник Бруну Фернандеш превосходит своих партнеров по команде.

Присоединившись к "красным дьяволам" из "Спортинга" по сделке стоимостью 67 миллионов фунтов в январе, Фернандеш пока что успел сыграть один матч за свою новую команду — против "Вулверхэмптона" перед зимним перерывом.



Поездка на сбор в Марбелью позволила Сульшеру лучше узнать Бруну, и Оле Гуннар понял, сколь многое 25-летний португалец сможет дать "Юнайтед".



"Ну, в целом он очень, очень хороший футболист, и его мозги очевидно быстрее, чем у многих других".



"У него есть много качеств, которые мы собираемся использовать. Мы привыкнем к нему, он привыкнет к нам. Он умеет отдать точный пас на любую дистанцию и хорошо двигается. Я просто рад видеть, как он наслаждается собой здесь".



"Да, он тренируется, тренируется и тренируется, поэтому его физическая готовность и энтузиазм великолепны", — сообщил Сульшер официальному веб-сайту "Юнайтед".