Мерфи советует "Ливерпулю" продать Фирмино и купить Мбаппе
Экс-полузащитник "Ливерпуля" Данни Мерфи считает, что для "красных" имеет смысл заменить Роберто Фирмино на нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе.
На прошлой неделе в прессе появились слухи, что по окончании этого сезона "Бавария" будет готова предложить "Ливерпулю" 75 миллионов фунтов за Фирмино.
Мерфи одобряет идею продать Роберто, если при этом "красные" смогут переманить Мбаппе. По мнению Данни, так атака команды Юргена Клоппа станет еще более грозной.
"Возможно ли пригласить другого нападающего, который будет забивать столько же голов, как и Фирмино? Да".
"Фирмино является прекрасным дополнением к системе "Ливерпуля", учитывая стиль игры двух вингеров. Как тройка они потрясающи, не так ли? Но когда вы говорите "Фирмино такой один, он исключительный, уникальный и удивительный игрок", это слегка напоминает мне уход Кевина Кигана — на его место пришел Кенни Далглиш".
"Когда ушел Луис Суарес, люди говорили: "О, Боже, кто заменит его?" А теперь у них есть Мане, Салах и Фирмино".
"Фирмино здесь любят, как любили и Суареса. Когда ушел Раш, пришел Олдридж и стал забивать голы. Футбол не стоит на месте".
"Заменим ли он? Да, замена есть для любого, хотя это изменит динамику".
"Если "Ливерпуль" лишится Фирмино и подпишет Мбаппе, станет ли их тройка нападения еще более устрашающей? Будет ли Мбаппе так же хорошо дополнять вингеров? Об этом можно дискутировать. Никто не может привести мне фактов".
"Лично я думаю, что Мбаппе вместе с Мане и Салахом были бы более устрашающей тройкой, чем Фирмино, Салах и Мане. Это только мое мнение. Я не принижаю заслуг Фирмино, он удивительный футболист", — сообщил Мерфи talkSPORT.
11.02.2020 17:00
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Последние комментарии:
Если уж на то пошло, то Хаверц очень неплохой вариант для усиления Ливерпуля именно по функционалу плюс молод. Только вот за ним очередь уже и ценник норм, правда были слухи, что и красные в этой очереди.
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Ебать долбоеб, фирмино самый важный игрок атаки топа, и благодаря лишь ему мане с салахом так много забивают, бразилец отрабатывает на уровне лучших опорников, при этом обладает феноменальной техникой и видением поля, умело освобождая зоны для партнеров. Фирмино абсолютно уникален.
Приглашать мбаппе с точки зрения изменения игры в лучшую сторону абсолютно недальновидно, тем более ценой потери такого топчика
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клопп быстрей продаст салаха и мане чем фирму
только конченый ебанат который не смотрит апл может поверить в эти слова
фирмино лучшее что есть у лфк
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Мерфи себе мозги вышиб походу
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Я думал такую хуйню может сморозить только школьник переигравший в фифу.
Это блять нихуя не так работает. Мане и Салах и так склонны к единальству, а если из нападения уйдет единственный пахарь-альтруист-и самый техничный футболист атакующей оси, то хера с два производительность увеличится.
Кароче я против трансфера Мбамппе в любом из возможных вариантов.
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ИДИ НАХУЙ. ГЛОР ХАНТЕР
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Михуил, а что фото мбаппе с открытым ртом не нашёл? Ты любишь ведь подобное запиливать в новость. Исправь пабрацки.
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а подсказчику ... за щеку)
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Фирмино ни в коем случае отдавать нельзя,под нападающим может играть,делов то
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Советчиков Клоппу развелось, плюнуть некуда. Один Коута хочет, другой Фирму продать... Пропили там все мозги, сидя в пабах. А местные ещё Салаха продавать собрались, наверное Шакири вместо него хотят.
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Очень нравился всегда этот игрок, умница
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с клопповой помощью.
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заткнись немоч. Фирмино неприкасаемый
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ИМХО, если и продавать кого-то из тройки, то Салаха.
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