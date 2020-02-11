Мерфи советует "Ливерпулю" продать Фирмино и купить Мбаппе

Экс-полузащитник "Ливерпуля" Данни Мерфи считает, что для "красных" имеет смысл заменить Роберто Фирмино на нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе.

На прошлой неделе в прессе появились слухи, что по окончании этого сезона "Бавария" будет готова предложить "Ливерпулю" 75 миллионов фунтов за Фирмино.



Мерфи одобряет идею продать Роберто, если при этом "красные" смогут переманить Мбаппе. По мнению Данни, так атака команды Юргена Клоппа станет еще более грозной.



"Возможно ли пригласить другого нападающего, который будет забивать столько же голов, как и Фирмино? Да".



"Фирмино является прекрасным дополнением к системе "Ливерпуля", учитывая стиль игры двух вингеров. Как тройка они потрясающи, не так ли? Но когда вы говорите "Фирмино такой один, он исключительный, уникальный и удивительный игрок", это слегка напоминает мне уход Кевина Кигана — на его место пришел Кенни Далглиш".



"Когда ушел Луис Суарес, люди говорили: "О, Боже, кто заменит его?" А теперь у них есть Мане, Салах и Фирмино".



"Фирмино здесь любят, как любили и Суареса. Когда ушел Раш, пришел Олдридж и стал забивать голы. Футбол не стоит на месте".



"Заменим ли он? Да, замена есть для любого, хотя это изменит динамику".



"Если "Ливерпуль" лишится Фирмино и подпишет Мбаппе, станет ли их тройка нападения еще более устрашающей? Будет ли Мбаппе так же хорошо дополнять вингеров? Об этом можно дискутировать. Никто не может привести мне фактов".



"Лично я думаю, что Мбаппе вместе с Мане и Салахом были бы более устрашающей тройкой, чем Фирмино, Салах и Мане. Это только мое мнение. Я не принижаю заслуг Фирмино, он удивительный футболист", — сообщил Мерфи talkSPORT.