"Тоттенхэм" интересовался Дзюбой в январе

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба рассказал, что в зимнее трансферное окно его хотел заполучить "Тоттенхэм".

В прошлом месяце "шпоры" бороздили трансферный рынок в поисках забивного нападающего, который бы помог им справиться с потерей из-за травмы Харри Кейна.



Одним из вариантов для Жозе Моуриньо был 31-летний Дзюба, который забил 13 голов и отдал 11 результативных передач в 26 матчах за свой клуб во всех соревнованиях, однако с "Тоттенхэмом" у Артема ничего не сложилось — как и с "Эвертоном" год назад.



"Прошлой зимой приезжали представители агента Жорже Мендеша, часа два мы тогда разговаривали, обсуждали".



"У них был прямо готовый вариант: "Эвертон". Я не мог уйти, потому что мы шли к чемпионству. Для меня это было заветное желание, потому что в России я его еще не выигрывал. Для меня тогда было принципиально остаться".



"В разговоре с Мендешом я обозначил Англию в качестве приоритетного варианта. После ЧМ-2018 были другие страны, но не Англия. В конце концов клубы АПЛ появились, но мне не хотелось, чтобы меня запихнули в условный "Ньюкасл" или "Вулверхэмптон". Если ехать в Англию, то бороться, а не просто так, лишь бы взяли. Хочется, чтобы во мне был заинтересован тренер или руководство".



"Этой зимой я вижу, что кто-то что-то говорит. Но ведь никто ничего не знает. Действительно, когда Харри Кейн в "Тоттенхэме" сломался, со мной связались люди. От Жозе Моуринью, как я понимаю. Но это были новогодние праздники, так что "Зенит" сказал "нет". И все".



"Если бы "Тоттенхэм" очень сильно хотел, то, думаю, они были бы понастойчивее. То есть интерес действительно был. Я со своей стороны сказал: "Делайте, пытайтесь, а я со своей стороны спрошу". Вот и все", — сообщил Дзюба телеканалу "Россия 24".