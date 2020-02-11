Микель Артета скучает по Гвардиоле

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета признался, что скучает по своему бывшему боссу Хосепу Гвардиоле.

Повесив бутсы на гвоздь в 2016 году, Артета сразу же вошел в штаб Гвардиолы в "Манчестер Сити" и вырос в одного из самых многообещающих молодых тренеров в футболе.



Накопленный в "Сити" опыт помог Артете получить работу в "Арсенале" в декабре. Это первая самостоятельная работа для Микеля, который теперь пытается применить свои знания на практике.



"Скучаю ли я по Гвардиоле? Абсолютно. Я его большой друг и восхищаюсь им. Я получал большое удовольствие, работая и добиваясь успеха вместе с ним. Мы много времени проводили вместе, мы друзья".



"Здесь я должен быть самостоятельным. Он оказал влияние на мое развитие как личности, и я многое узнал, работая вместе с ним. Это было честью для меня, и я, конечно, многое позаимствовал у него — как во время нашего совместного пребывания в "Барселоне", так и во время работы в "Сити".



"Я постоянно разговариваю с ним. Он мой хороший друг. Я очень его уважаю. Мы многое пережили вместе, и мы обсуждаем все", — цитирует Артету Evening Standard.