МЮ обратился за разрешением на стоячую трибуну

Олд Траффорд "Манчестер Сити" обратился за разрешением создать на "Олд Траффорд" стоячую трибуну для 1,500 зрителей.

Большинство клубов Премьер-Лиги давно выступают за возвращение стоячих трибун в высшем дивизионе, и есть все шансы, что государственное управление, отвечающее за безопасность на стадионах, в обозримом будущем снимет этот запрет.

Предвкушая изменения в правилах, "Юнайтед", один из наиболее яростных сторонников появления стоячих мест с перилами вместо кресел, еще в декабре 2019 обратился в свой местный филиал Safety Advisory Group, который своего ответа пока не дал.

Как сообщает BBC, стоячая трибуна должна появиться в северо-восточном углу "Олд Траффорд". Фанатам, которые являются держателями сезонных абонементов на эти места, было сказано, что пилотные испытания пройдут в концовке нынешнего сезона.


Метки Манчестер Юнайтед, Олд Траффорд, стадионы

Автор mihajlo   

Дата 11.02.2020 14:00

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  1. vyrentz 11.02.2020 15:38 # vyrentz
    "Манчестер Сити" обратился за разрешением заменить на "Олд Траффорд"
    сиденья на бутылки

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  2. ezh28 11.02.2020 14:48 # ezh28
    "Манчестер Сити" обратился за разрешением создать на "Олд Траффорд" стоячую трибуну для 1,500 зрителей.

    Миха бухой что ли...

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  3. jack-willsher 11.02.2020 14:17 # jack-willsher
    теперь педарасты стоя будут наблюдать как середняки еб#т их помойку

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  4. shay-given 11.02.2020 14:12 # shay-given
    как раз на выезде дерут ведь муфк регулярно. так что можно и спец трибуну. помнится, что переносили выездную трибуну из -за болельщиков сити раньше. так как из-за познани старое корыто могло развалиться. а познань тогда по 6 раз за матч была ведь

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  5. tursa 11.02.2020 14:11 # tursa
    даже не думая о печальной истории, разве стоять весь матч удобно?

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