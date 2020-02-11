МЮ обратился за разрешением на стоячую трибуну

"Манчестер Сити" обратился за разрешением создать на "Олд Траффорд" стоячую трибуну для 1,500 зрителей.

Большинство клубов Премьер-Лиги давно выступают за возвращение стоячих трибун в высшем дивизионе, и есть все шансы, что государственное управление, отвечающее за безопасность на стадионах, в обозримом будущем снимет этот запрет.



Предвкушая изменения в правилах, "Юнайтед", один из наиболее яростных сторонников появления стоячих мест с перилами вместо кресел, еще в декабре 2019 обратился в свой местный филиал Safety Advisory Group, который своего ответа пока не дал.



Как сообщает BBC, стоячая трибуна должна появиться в северо-восточном углу "Олд Траффорд". Фанатам, которые являются держателями сезонных абонементов на эти места, было сказано, что пилотные испытания пройдут в концовке нынешнего сезона.