МЮ обратился за разрешением на стоячую трибуну
"Манчестер Сити" обратился за разрешением создать на "Олд Траффорд" стоячую трибуну для 1,500 зрителей.
Большинство клубов Премьер-Лиги давно выступают за возвращение стоячих трибун в высшем дивизионе, и есть все шансы, что государственное управление, отвечающее за безопасность на стадионах, в обозримом будущем снимет этот запрет.
Предвкушая изменения в правилах, "Юнайтед", один из наиболее яростных сторонников появления стоячих мест с перилами вместо кресел, еще в декабре 2019 обратился в свой местный филиал Safety Advisory Group, который своего ответа пока не дал.
Как сообщает BBC, стоячая трибуна должна появиться в северо-восточном углу "Олд Траффорд". Фанатам, которые являются держателями сезонных абонементов на эти места, было сказано, что пилотные испытания пройдут в концовке нынешнего сезона.
11.02.2020 14:00
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"Манчестер Сити" обратился за разрешением заменить на "Олд Траффорд"
сиденья на бутылки
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"Манчестер Сити" обратился за разрешением создать на "Олд Траффорд" стоячую трибуну для 1,500 зрителей.
Миха бухой что ли...
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теперь педарасты стоя будут наблюдать как середняки еб#т их помойку
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как раз на выезде дерут ведь муфк регулярно. так что можно и спец трибуну. помнится, что переносили выездную трибуну из -за болельщиков сити раньше. так как из-за познани старое корыто могло развалиться. а познань тогда по 6 раз за матч была ведь
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даже не думая о печальной истории, разве стоять весь матч удобно?
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