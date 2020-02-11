"Юнайтед" возьмет Игало на матч против "Челси"

Нападающий Одион Игало будет включен в заявку "Манчестер Юнайтед" на матч Премьер-Лиги против "Челси" в следующий понедельник.

Напомним, "красные дьяволы" арендовали Игало до конца сезона у "Шанхай Шеньхуа" в заключительный день зимнего трансферного окна.



Из-за бушующей в Китае эпидемии коронавируса Одион не смог поехать со своей новой командой на тренировочный сбор в Марбелью и остался работать в Англии по индивидуальной программе.



Тем не менее, главный тренер "Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер собирается задействовать 30-летнего нигерийца на "Стэмфорд Бридж" через шесть дней.



"Да, он отправится с нами на этот выезд. На этой неделе мы лишь оценим, как он поработал над своей физической формой, и я думаю, он будет достаточно резок".



"Конечно, мы хотим интегрировать его как можно быстрее, он отчаянно хочет играть за нас", — цитирует Сульшера Sky Sports.