Мхитарян вернется в "Арсенал"

Плеймейкер Генрих Мхитарян, по всей видимости, вернется в "Арсенал" грядущим летом, когда истечет его аренда в "Роме".

Напомним, игрок сборной Армении не нашел своего места в планах Унаи Эмери, бывшего главного тренера "канониров", и на сезон 2019/20 был отправлен за практикой в "Рому".



В этом сезоне Серии А Мхитарян забил четыре гола и отдал одну результативную передачу, и главный тренер "Ромы" Пауло Фонсека хотел бы сохранить экс-игрока "Манчестер Юнайтед".



Однако попытка римлян выкупить Генриха провалилась. Как сообщает The Sun, в прошлом месяце итальянский клуб предложил 10 миллионов евро (8.5 млн. фунтов) за Мхитаряна, но "Арсенал" ответил отказом.



Поскольку "Арсенал" оценивает Мхитаряна в гораздо большую сумму — 20 млн. фунтов, — теперь "Рома" планирует вернуть Генриха в Северный Лондон по окончании сезона.



Добавим, что в "Арсенале" у Мхитаряна есть контракт до июня 2021 с зарплатой в 160 тыс. фунтов в неделю.