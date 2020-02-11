Мхитарян вернется в "Арсенал"

Генрих Мхитарян Плеймейкер Генрих Мхитарян, по всей видимости, вернется в "Арсенал" грядущим летом, когда истечет его аренда в "Роме".

Напомним, игрок сборной Армении не нашел своего места в планах Унаи Эмери, бывшего главного тренера "канониров", и на сезон 2019/20 был отправлен за практикой в "Рому".

В этом сезоне Серии А Мхитарян забил четыре гола и отдал одну результативную передачу, и главный тренер "Ромы" Пауло Фонсека хотел бы сохранить экс-игрока "Манчестер Юнайтед".

Однако попытка римлян выкупить Генриха провалилась. Как сообщает The Sun, в прошлом месяце итальянский клуб предложил 10 миллионов евро (8.5 млн. фунтов) за Мхитаряна, но "Арсенал" ответил отказом.

Поскольку "Арсенал" оценивает Мхитаряна в гораздо большую сумму — 20 млн. фунтов, — теперь "Рома" планирует вернуть Генриха в Северный Лондон по окончании сезона.

Добавим, что в "Арсенале" у Мхитаряна есть контракт до июня 2021 с зарплатой в 160 тыс. фунтов в неделю.


Метки Арсенал, Мхитарян, Рома

Автор mihajlo   

Дата 11.02.2020 12:00

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  1. alexomck 11.02.2020 12:48 # alexomck
    он и 10 не стоит, даж уровень сериала не потянул.

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  2. gerrard08 11.02.2020 12:06 # gerrard08
    Травмы губят топоря.
    За 548 мин в роме он сделал 4 гола + 1 гп. Почти одно результативное действие за матч.
    20 млн фунтов для 31 летнего игрока это ту мач объективно.

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