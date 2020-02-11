"Аякс" заинтересован в возвращении Вертонгена

Наставник "Аякса" Эрик Тен Хаг подтвердил, что его клуб заинтересован в возвращении защитника Яна Вертонгена из "Тоттенхэма".

В июле 2012 "Аякс" продал Вертонгена в "Тоттенхэм" за 10 миллионов фунтов, но сейчас, как кажется, карьера Яна в лондонском клубе подходит к концу.



Дело в том, что действующий контракт Вертонгена истекает в конце этого сезона. При Жозе Моуриньо в качестве главного тренера 32-летний бельгиец сделал явно недостаточно, чтобы заслужить новую сделку.



Ян уже может свободно вести переговоры с зарубежным клубами, и "Аякс" не оставил без внимания ситуацию своего воспитанника.



"Ян — не чужой для "Аякса" человек. Конечно, мы очень внимательно следим за его ситуацией, но когда кем-то интересуешься, нужно учитывать, на какой позиции выступает этот игрок".



"Если все сложится, включая его доступность и игровую позицию, тогда это может быть вариантом для нас".



"Здесь у нас нет каких-либо возрастных ограничений. Если кто-либо достаточно хорош, возраст не имеет значения", — сообщил Тен Хаг телеканалу Ziggo Sport.