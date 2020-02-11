Моуриньо: "Вулверхэмптон" и "Шеффилд Юнайтед" — претенденты на место в топ-4"

Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо считает "Вулверхэмптон" и "Шеффилд Юнайтед" полноценными претендентами на попадание в топ-4 Премьер-Лиги.

"Клинки", будучи новичком дивизиона, сейчас уступают всего два очка "Челси", замыкающему зону Лиги Чемпионов. "Волки" находятся на девятой позиции — но только в шести баллах от "синих".



Моуриньо ожидает ожесточенной борьбы за четвертую строчку в остатке сезона и не сомневается, что коллективы Криса Уайлдера и Нуну Эшпириту Санту в этой борьбе поучаствуют.



"Вулверхэмптон" и "Шеффилд Юнайтед" сражаются за попадание в топ-4, даже если их тренеры это отрицают. Я понимаю, если они это отрицают, но от реальности никуда не деться. И это не только из-за их положения в таблице, но также из-за их мощи и мастерства".



"Они в ситуации, когда в глазах каждого должны быть более чем счастливы своим положением — но они не более чем счастливы".



"Волки" купили важного игрока (в январе), чтобы постараться улучшить свое положение. "Шеффилд Юнайтед" купил важного игрока, обновив свой свой трансферный рекорд, чтобы укрепить свой состав".



"Так что в борьбе участвуют не только "Тоттенхэм", "Арсенал", "Челси" и "Эвертон". Не только мы".



"Должен сказать, эти два клуба великолепны", — сообщил Моуриньо Sky Sports.