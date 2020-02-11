Моуриньо: "Вулверхэмптон" и "Шеффилд Юнайтед" — претенденты на место в топ-4"

Нуну Эшпириту Санту и Жозе Моуриньо Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо считает "Вулверхэмптон" и "Шеффилд Юнайтед" полноценными претендентами на попадание в топ-4 Премьер-Лиги.

"Клинки", будучи новичком дивизиона, сейчас уступают всего два очка "Челси", замыкающему зону Лиги Чемпионов. "Волки" находятся на девятой позиции — но только в шести баллах от "синих".

Моуриньо ожидает ожесточенной борьбы за четвертую строчку в остатке сезона и не сомневается, что коллективы Криса Уайлдера и Нуну Эшпириту Санту в этой борьбе поучаствуют.

"Вулверхэмптон" и "Шеффилд Юнайтед" сражаются за попадание в топ-4, даже если их тренеры это отрицают. Я понимаю, если они это отрицают, но от реальности никуда не деться. И это не только из-за их положения в таблице, но также из-за их мощи и мастерства".

"Они в ситуации, когда в глазах каждого должны быть более чем счастливы своим положением — но они не более чем счастливы".

"Волки" купили важного игрока (в январе), чтобы постараться улучшить свое положение. "Шеффилд Юнайтед" купил важного игрока, обновив свой свой трансферный рекорд, чтобы укрепить свой состав".

"Так что в борьбе участвуют не только "Тоттенхэм", "Арсенал", "Челси" и "Эвертон". Не только мы".

"Должен сказать, эти два клуба великолепны", — сообщил Моуриньо Sky Sports.


Метки Вулверхэмптон, Моуриньо, Тоттенхэм, Шеффилд Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 11.02.2020 10:00

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  1. superperez101 11.02.2020 13:22 # superperez101
    притопим за Шеффилд
    Рыжий у них неплохой нап, Макберни

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  2. lovrentiy 11.02.2020 11:43 # lovrentiy
    Пенсам со всех сторон булки поджимают. Не смотрел их график, но думаю придется им поднапречь пердаки. Иначе здравствуй ЛЕ!

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  3. merseysider1892 11.02.2020 11:31 # merseysider1892
    Арсенал там рядом не валялся. Но жоско окропил ггмушников, типа у Арсенала с их очками больше шансов =)

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  4. mancunia-planet 11.02.2020 10:19 # mancunia-planet
    Пздц времена, Лфка чемпик, Шеффилд в лч. Ваще охуели

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