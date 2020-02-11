Три клуба Премьер-Лиги интересуются Чуквуезе

Вингер "Вильярреала" Самуэль Чуквуезе может стать трансферной целью для "Ливерпуля", "Манчестер Сити" и "Челси" на грядущее лето.

Daily Mail может подтвердить, что "Ливерпуль" и "Сити" интересуются 20-летним игроком сборной Нигерии с прошлого года, а теперь к их компании присоединился "Челси".



Согласно слухам, в январе "Ливерпуль" был готов выложить 30 миллионов фунтов за Самуэля, однако издание уверяет, что до официального предложения не дошло. Более того, грядущим летом "Вильярреал" надеется выручить за свою звезду уже 60 млн. фунтов.



Быстрый и техничный вингер, способный сыграть на обоих флангах и под нападающим, привлек большой интерес к своей персоне в этом сезоне, забив четыре гол и отдав одну результативную передачу.



Негативным фактором для интересующихся Чуквуезе клубов Премьер-Лиги является то, что следующей зимой Самуэль может уехать на Кубок Африки.