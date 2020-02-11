"Челси", "Юнайтед" и "Арсенал" сражаются за Мертенса

"Челси", "Манчестер Юнайтед" и "Арсенал" поспорят за нападающего Дриса Мертенса, который собирается покинуть "Наполи" в конце этого сезона свободным агентом.

В данный момент Мертенс находится всего в трех голах от того, чтобы отобрать у Марека Хамшика звание лучшего бомбардира "Наполи" всех времен (121).



Это обстоятельство стало одной из причин, почему Дрис решил не уходить из "Наполи" в январе, когда им интересовались различные клубы, а "Челси" даже выдвинул свое предложение в размере 6 миллионов фунтов.



Сейчас 32-летний бельгиец стремится к голевому рекорду и собирается покинуть Неаполь по истечении своего контракта. Как утверждает Daily Mail, есть все шансы, что экс-игрок ПСВ отправится в Премьер-Лигу.



Сообщается, что за последние два месяца контакт с представителями Мертенса, помимо выдвинувшего свое предложение "Челси", также установили "Юнайтед", "Арсенал" и "Интер".



Поскольку Дрис собирается сменить клуб как свободный агент, он рассчитывает на значительное увеличение зарплаты — с текущих 3.3 млн. фунтов плюс бонусы до 6.3 млн. фунтов в год.



Добавим, что Мертенс выступает за "Наполи" с 2013 года, за это время сыграв 306 матчей. В этом сезоне Дрис забил 10 голов и отдал четыре результативные передачи.