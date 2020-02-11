"Челси", "Юнайтед" и "Арсенал" сражаются за Мертенса

Дрис Мертенс "Челси", "Манчестер Юнайтед" и "Арсенал" поспорят за нападающего Дриса Мертенса, который собирается покинуть "Наполи" в конце этого сезона свободным агентом.

В данный момент Мертенс находится всего в трех голах от того, чтобы отобрать у Марека Хамшика звание лучшего бомбардира "Наполи" всех времен (121).

Это обстоятельство стало одной из причин, почему Дрис решил не уходить из "Наполи" в январе, когда им интересовались различные клубы, а "Челси" даже выдвинул свое предложение в размере 6 миллионов фунтов.

Сейчас 32-летний бельгиец стремится к голевому рекорду и собирается покинуть Неаполь по истечении своего контракта. Как утверждает Daily Mail, есть все шансы, что экс-игрок ПСВ отправится в Премьер-Лигу.

Сообщается, что за последние два месяца контакт с представителями Мертенса, помимо выдвинувшего свое предложение "Челси", также установили "Юнайтед", "Арсенал" и "Интер".

Поскольку Дрис собирается сменить клуб как свободный агент, он рассчитывает на значительное увеличение зарплаты — с текущих 3.3 млн. фунтов плюс бонусы до 6.3 млн. фунтов в год.

Добавим, что Мертенс выступает за "Наполи" с 2013 года, за это время сыграв 306 матчей. В этом сезоне Дрис забил 10 голов и отдал четыре результативные передачи.


Метки Арсенал, Манчестер Юнайтед, Мертенс, Наполи, Челси

Автор mihajlo   

Дата 11.02.2020 08:00

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Последние комментарии:




  1. fc-zenit 11.02.2020 09:34 # fc-zenit
    Гейклуб аснл здесь явно для массовки. Никто в трезвом уме не пойдет в это болото.

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  2. xah 11.02.2020 09:11 # xah
    Старый он, не выдержит такие нагрузки

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  3. alexomck 11.02.2020 09:11 # alexomck
    по возрасту и аппетитам как раз для МЮ кадр)

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  4. superglor 11.02.2020 09:04 # superglor
    Дрис Топонос

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  5. tigerpool 11.02.2020 08:37 # tigerpool
    Отработанный материал, как раз уровень вышеперечисленных клубов.

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  6. wengerrrro 11.02.2020 08:26 # wengerrrro
    будет интересно посмотреть на него в Аснле. в МЮ он станет очередным Санчесом, в Челси тоже может заиграть, на маловероятнее
    но зп жуткая конеш для старкиана

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