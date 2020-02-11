Гринвуд: "Я иду по стопам Рэшфорда"

Мейсон Гринвуд и Маркус Рэшфорд Нападающий "Манчестер Юнайтед" Мейсон Гринвуд заявил, что партнер по команде Маркус Рэшфорд является для него примером для подражания.

Несмотря на полученную в прошлом месяце травму, 22-летний Рэшфорд проводит лучший сезон в своей карьере и забил уже 19 голов во всех соревнованиях.

18-летний Гринвуд, отличившийся 10 раз за "Юнайтед" в этом сезоне, счастлив, что может вместе играть и учиться у такого классного футболиста.

"Да, определенно, он является для меня примером для подражания. Он сам занимался в академии, и у меня есть ощущение, словно я иду по его стопам".

"Он на несколько лет старше меня, но все то, чего он уже достиг, очень меня вдохновляет".

"Я давно его знаю, поэтому я видел его успехи и то, какого прогресса он добился как игрок. Находясь рядом с ним, я могу многому научиться", — цитирует Гринвуда Goal.


Метки Гринвуд, Манчестер Юнайтед, Рэшфорд

Автор mihajlo   

Дата 11.02.2020 07:00

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  1. apl-nash 11.02.2020 09:46 # apl-nash
    Мне очень жаль, Мейсон, но эти стопы никуда не ведут(с)

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  2. mrjingles 11.02.2020 07:52 # mrjingles
    Лол, адидас уже футболки манок почти задарма раздаёт https://www.adidas.ru/domashniaia-igrovaia-futbolka-manchester-iunaited/CG0040.html

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  3. fc-zenit 11.02.2020 07:21 # fc-zenit
    Рэшфорд сам ещё никуда не пришёл.

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