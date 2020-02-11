Гринвуд: "Я иду по стопам Рэшфорда"

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Мейсон Гринвуд заявил, что партнер по команде Маркус Рэшфорд является для него примером для подражания.

Несмотря на полученную в прошлом месяце травму, 22-летний Рэшфорд проводит лучший сезон в своей карьере и забил уже 19 голов во всех соревнованиях.



18-летний Гринвуд, отличившийся 10 раз за "Юнайтед" в этом сезоне, счастлив, что может вместе играть и учиться у такого классного футболиста.



"Да, определенно, он является для меня примером для подражания. Он сам занимался в академии, и у меня есть ощущение, словно я иду по его стопам".



"Он на несколько лет старше меня, но все то, чего он уже достиг, очень меня вдохновляет".



"Я давно его знаю, поэтому я видел его успехи и то, какого прогресса он добился как игрок. Находясь рядом с ним, я могу многому научиться", — цитирует Гринвуда Goal.