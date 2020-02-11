Гринвуд: "Я иду по стопам Рэшфорда"
Нападающий "Манчестер Юнайтед" Мейсон Гринвуд заявил, что партнер по команде Маркус Рэшфорд является для него примером для подражания.
Несмотря на полученную в прошлом месяце травму, 22-летний Рэшфорд проводит лучший сезон в своей карьере и забил уже 19 голов во всех соревнованиях.
18-летний Гринвуд, отличившийся 10 раз за "Юнайтед" в этом сезоне, счастлив, что может вместе играть и учиться у такого классного футболиста.
"Да, определенно, он является для меня примером для подражания. Он сам занимался в академии, и у меня есть ощущение, словно я иду по его стопам".
"Он на несколько лет старше меня, но все то, чего он уже достиг, очень меня вдохновляет".
"Я давно его знаю, поэтому я видел его успехи и то, какого прогресса он добился как игрок. Находясь рядом с ним, я могу многому научиться", — цитирует Гринвуда Goal.
11.02.2020 07:00
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Последние комментарии:
Мне очень жаль, Мейсон, но эти стопы никуда не ведут(с)
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Лол, адидас уже футболки манок почти задарма раздаёт https://www.adidas.ru/domashniaia-igrovaia-futbolka-manchester-iunaited/CG0040.html
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Рэшфорд сам ещё никуда не пришёл.
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