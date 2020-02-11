Озил: "Я не могу видеть будущее"

Полузащитник "Арсенала" Месут Озил заявил, что не может предсказать свое будущее в лондонском клубе.

Как известно, на "Эмирейтс" у Озила есть контракт до июня 2021. Месут выглядел обузой для клуба при Унаи Эмери в качестве главного тренера, однако при Микеле Артете он вновь играет роль первой скрипки.



По словам 31-летнего немца, теперь он чувствует себя счастливее и все еще надеется помочь "Арсеналу" ворваться в топ-4. Судя по всему, Озил не собирается уходить из клуба грядущим летом.



"Как команда мы гораздо счастливее, и каждый хочет выкладываться без остатка ради этого клуба. Мы значительно прибавили, особенно в тактическом аспекте, и я надеюсь, в будущем мы будем успешнее".



"После этого сезона у меня останется еще один год по контракту, и это все, что я знаю, потому что я не могу видеть будущее".



"Я лишь могу стараться изо всех сил ради команды, ради себя, быть успешным, а там посмотрим".



"Я знаю лишь то, что буду стараться изо всех сил ради этого клуба, ради своих партнеров по команде".



"Это сложный сезон для нас, но мы снова хотим выигрывать матчи, набирать очки и, возможно, окажемся в топ-4 к концу сезона. Наша цель — попасть в Лигу Чемпионов. В этом году у нас были сложные времена, но я думаю, мы в порядке", — цитирует Озила Daily Mirror.