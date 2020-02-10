Эмери раскритиковал игроков "Арсенала"

Унаи Эмери Бывший наставник "Арсенала" Унаи Эмери раскритиковал игроков, из-за которых он лишился своей работы на "Эмирейтс".

Провалив начало своего второго английского сезона, в конце ноября Эмери освободил тренерский мостик "канониров" для пришедшего из "Манчестер Сити" Микеля Артеты.

По словам Унаи, в этом сезоне он столкнулся с тем, что игрокам "Арсенала" не хватало характера и настроя на матчи.

"Когда я приехал в Англию, "Арсенал" был клубом, который находился в нисходящем тренде уже два года".

"Мы остановили это падение и даже начали выправлять положение клуба, достигнув финала Лиги Европы и финишировав на пятом месте в чемпионате, всего в одной строчке позади "Тоттенхэма", хотя в пяти последних турах мы набрали только одно очко".

"Путевка в Лигу Чемпионов была в наших руках, но в финале все пошло не так".

"Однако то был хороший сезон, и у нас были идеи, как продолжить это развитие. Но мы лишились четырех капитанов: Косьелни, Чеха, Рэмси и Монреаля".

"В этом сезоне нам не хватало характера, чтобы оставаться в колее. А у некоторых звезд не было правильного настроя, и они просили больше, чем давали".

"Учитывая все это, мне потребовалось бы больше времени, чтобы успешно перестроить "Арсенал", как я того хотел", — сообщил Эмери France Football.


Метки Арсенал, Эмери

Автор mihajlo   

Дата 10.02.2020 23:00

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Последние комментарии:




  1. mancunia-planet 10.02.2020 23:23 # mancunia-planet
    Ёзиль гандон вот и всё

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  2. kler 10.02.2020 23:04 # kler
    Так болельщики или игроки виноваты ?

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