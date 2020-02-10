Моуриньо: "Это сложная работа, но я счастлив"
Жозе Моуриньо опроверг предположение эксперта Пола Мерсона о том, что португальский тренер жалеет о своем решении возглавить "Тоттенхэм".
В своей колонке в Daily Star Мерсон выразил уверенность, что Моуриньо снова стал собой и излучает негатив, как в заключительный период своей работы в "Манчестер Юнайтед". Однако Жозе с такой теорией совершенно не согласен.
"Вопреки словам некоторых людей, которые хотят попасть в новости и говорить неправду, я по-настоящему счастлив в этом клубе".
"Вы довольно хорошо меня знаете — достаточно хорошо, чтобы знать, что я по-настоящему счастлив. Сложно ли мне приходится? Да, но если бы это не было сложно, эта работа была бы не для меня".
"Мне нравятся игроки и то, кем они являются. Мне очень нравится, какие у меня отношения с ними. Если вы видите у меня плохую гримасу на лице, значит это из-за плохого результата. Я не могу измениться".
"Просто такой я есть. Реальность такова, что я счастлив и предвкушаю то, что ждет нас впереди, а еще больше — то, что ждет нас в следующем сезоне. Я хочу начать работать с этими игроками в июле", — сообщил Моуриньо Sky Sports.
10.02.2020 22:00
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Маур несомненно очень крут. Затмевает собой многих несмотря на результаты. Главная звезда в Тоттенхеме он
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Дибил бля, посмешище
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