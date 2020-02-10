Алли рискует схлопотать дисквалификацию из-за шутки насчет коронавируса
Над Деле Алли нависла угроза дисквалификации после нелепой шутки полузащитника "Тоттенхэма" насчет коронавируса.
Алли быстро осознал свою неправоту после попытки пошутить над мужчиной азиатской внешности в аэропорту, удалив скандальное видео из социальных сетей и принеся официальные извинения.
Однако на этом история не закончилась. Как сообщает Evening Standard, сейчас свое расследование в отношении Алли открыла FA, потребовав объяснений у игрока сборной Англии.
Если удаленное Деле видео будет признано расистским, 23-летний полузащитник будет подвергнут дисквалификации и внушительному штрафу.
Именное такое наказание, напомним, понес полузащитник "Манчестер Сити" Бернарду Силва за неуместную шутку в твиттере насчет своего партнера по команде Бенжамена Менди.
10.02.2020 21:00
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совсем пизданулись со своей толерастией
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Сплав тупости и отваги
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загнобили озила и были наказаны, респект!
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Когда нет мозгов, вот так будешь страдать.
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какие же гейропейцы маразматики
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