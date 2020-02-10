Алли рискует схлопотать дисквалификацию из-за шутки насчет коронавируса

Над Деле Алли нависла угроза дисквалификации после нелепой шутки полузащитника "Тоттенхэма" насчет коронавируса.

Алли быстро осознал свою неправоту после попытки пошутить над мужчиной азиатской внешности в аэропорту, удалив скандальное видео из социальных сетей и принеся официальные извинения.



Однако на этом история не закончилась. Как сообщает Evening Standard, сейчас свое расследование в отношении Алли открыла FA, потребовав объяснений у игрока сборной Англии.



Если удаленное Деле видео будет признано расистским, 23-летний полузащитник будет подвергнут дисквалификации и внушительному штрафу.



Именное такое наказание, напомним, понес полузащитник "Манчестер Сити" Бернарду Силва за неуместную шутку в твиттере насчет своего партнера по команде Бенжамена Менди.