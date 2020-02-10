Алли рискует схлопотать дисквалификацию из-за шутки насчет коронавируса

Деле Алли Над Деле Алли нависла угроза дисквалификации после нелепой шутки полузащитника "Тоттенхэма" насчет коронавируса.

Алли быстро осознал свою неправоту после попытки пошутить над мужчиной азиатской внешности в аэропорту, удалив скандальное видео из социальных сетей и принеся официальные извинения.

Однако на этом история не закончилась. Как сообщает Evening Standard, сейчас свое расследование в отношении Алли открыла FA, потребовав объяснений у игрока сборной Англии.

Если удаленное Деле видео будет признано расистским, 23-летний полузащитник будет подвергнут дисквалификации и внушительному штрафу.

Именное такое наказание, напомним, понес полузащитник "Манчестер Сити" Бернарду Силва за неуместную шутку в твиттере насчет своего партнера по команде Бенжамена Менди.


Метки Алли, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 10.02.2020 21:00

Количество просмотров Просмотров: 1189

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  1. superperez101 10.02.2020 22:34 # superperez101
    совсем пизданулись со своей толерастией

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  2. liverpool1892est 10.02.2020 22:22 # liverpool1892est
    Сплав тупости и отваги

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  3. kos9k 10.02.2020 21:59 # kos9k
    загнобили озила и были наказаны, респект!

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  4. scouser2005 10.02.2020 21:29 # scouser2005
    Когда нет мозгов, вот так будешь страдать.

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  5. farot 10.02.2020 21:06 # farot
    какие же гейропейцы маразматики

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