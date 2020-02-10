"Ливерпуль" не вернет Джеррарда ради медали Премьер-Лиги

Исполнительный директор "Ливерпуля" Питер Мур опроверг слухи о том, что его клуб может вернуть Стивена Джеррарда, чтобы тот, наконец, получил медаль Премьер-Лиги.

За 17 лет выступлений на "Энфилде" Джеррард заработал репутацию одного из величайших игроков в истории мерсисайдского клуба, выиграв Лигу Чемпионов, Кубок УЕФА, два Кубка Англии и три Кубка Лиги, однако Премьер-Лига так и не покорилась Стивену.



В данный момент "Ливерпуль" лидирует в Премьер-Лиге с 22 очками преимущества, и чемпионство "красных" — это лишь вопрос времени.



Некоторые болельщики даже принялись шутить, что "Ливерпуль" мог бы вернуть нынешнего главного тренера "Рейнджерс", чтобы помочь Джеррарду восполнить пробел в резюме, однако Мур уверяет, что это просто невозможно.



"Позвольте мне объяснить, что случилось бы тогда. Если вы спрашиваете: "Можем ли мы вернуть Стивена Джеррарда ради медали Премьер-Лиги?" Тогда я задам вам такой вопрос: "Какого игрока вы хотите исключить из заявки, чтобы это стало возможно?"



"Кроме того, если вы не заметили, он является сотрудником другого футбольного клуба прямо сейчас".



"Послушайте, все мы любим Стиви Джи, и мы очень гордимся его шагами на тренерском поприще, но я продолжаю видеть эти вещи вроде "позовите его на пятидневный контракт, чтобы он мог получить медаль". Так просто не бывает".



"Химия в раздевалке — это очень важно. Можете себе представить ситуацию, когда вам придется сказать исключаемому из заявки игроку "ты не получишь медаль"?



"Медали — это не те вещи, которые ты можешь раздавать каждому. Они полагаются команде, верно? И в-третьих, когда окно закрыто, дозаявить игрока уже нельзя. За исключением этого все возможно", — цитирует Мура Daily Star.