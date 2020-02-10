"Челси" — самый эффективный клуб по работе на трансферном рынке
"Челси" — самый эффективный клуб по работе на трансферном рынке, отразив рекордную в Европе прибыль за два последних окна.
Летом прошлого года и в январе этого торговля игроками (доходы минус расходы) принесла "синим" 205 миллионов евро (173 млн. фунтов).
Некоторые могут предположить, что продемонстрировать столь впечатляющие цифры "Челси" помог трансферный запрет, под которым клуб находился прошлым летом, однако лондонцы все же потратились в то окно, выкупив полузащитника Матео Ковачича у "Реала" после аренды за 45 млн. евро (38 млн. фунтов).
Хуже всех дела в Европе дела обстоят у "Реала". Клуб с "Сантьяго Бернабеу", купивший у "Челси" Эдена Азара, ушел в минус на 181 млн. евро (153 млн. фунтов), о чем гласит свежее исследование CIES Football Observatory.
Второе место с конца в этом рейтинге занимает новичок Премьер-Лиги "Астон Вилла" — 3 млн. евро фунтов заработанных и 172 млн. евро потраченных.
Суммарно клубы Премьер-Лиги ушли в минус на 844 млн. евро (715 млн. фунтов).
10.02.2020 19:00
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Последние комментарии:
Бизнескар. Гегемонси!
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Красавцы! Прям как какой-то Лилль или португальский клуб. К успеху идут.
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пенсия и тут лошары еврейстанские
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лол, только колбасники могут верить что Кепу рили за рекордные бабки закрыли. 25-30кк и остальной нарисованной суммой РА порешал свои вопросы с помощью испанцев и клуба.
сидите со своим самым дорогим Алиссоном и радуйтесь))
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Пачками подписывали несовершеннолетних за копейки, нарушая все правила из-за чего и схватили бан. А теперь хвастаются что хорошо дела ведут.
Благо, на все мутные схемы бизнескаров, всегда найдутся свои моратики, кепы и пулишичи
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Ща в Прое6алси нет ни одного игрока, который мог бы попасть в основу Ливерпуля, Сити и Лестера. Единственным был Канте, но из-за вечных травм можно попасть только лишь в лазарет этих клубов.
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сковзеры уже маркетом отмазываются, скоро схемки рисовать начнут))
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трансферный баланс за последние 2 года + трофеи
Челси +205 млн - КА и ЛЕ
арсиноль -85 млн - х.уй во рту
ттх -141 млн - ху.й в ж0пе
моча юнайтед -151 млн - ху.й во рту и ж0пе
лежать + сосать))))
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Business car
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Баланс
Минус 85млн.евро.
10-е место в 7 очках от зоны вылета)
Вуахахахпх, гейклуб лохи конечно.
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а Челси топово зарабатывает на ноунеймах, шлаке и отработанных топах типа Матич, Мата, Коста, Оскар, Азар и тд, ни один из этих игроков после продажи не играет даже на 30% своей игры в Челси, за это брависсимо Марине!!!! Теперь только научиться не фейлить с покупками и можно становиться мировым грандом и гегемоном!!!
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Трансферный баланс гейклуба
-85кк евро.
Вуахахахах)))))))))))
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Грановская наработала себе на премию.
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ТАА терял мяч 736 раз в этом сезоне - на 237 раз больше, чем любой игрок в топ-5 лигах.
100 млн по версии колбасников...чет ору))
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это все до покупки новых кепы и мораты, хе-хе
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Членче перешёл на модель Бенфики, Аякса и тд, продавая лидеров в топ клубы. Всего за пару лет Прое6алси из команды чемпиона превратился в команду-трамплин.
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ПРОЕБАЛСИИИИИИИИ ЧЕМПСИИИИИИИИИ
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za 5 let u Chelsea ?-126.61m
LFC ?-119.75m
LEJAT` + SOSAT`
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Обычная помойка без истории. На СБ ходят только туристы.
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Ну что тут сказать?
Бизнес кар
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