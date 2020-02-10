"Челси" — самый эффективный клуб по работе на трансферном рынке, отразив рекордную в Европе прибыль за два последних окна.

Летом прошлого года и в январе этого торговля игроками (доходы минус расходы) принесла "синим" 205 миллионов евро (173 млн. фунтов).



Некоторые могут предположить, что продемонстрировать столь впечатляющие цифры "Челси" помог трансферный запрет, под которым клуб находился прошлым летом, однако лондонцы все же потратились в то окно, выкупив полузащитника Матео Ковачича у "Реала" после аренды за 45 млн. евро (38 млн. фунтов).



Хуже всех дела в Европе дела обстоят у "Реала". Клуб с "Сантьяго Бернабеу", купивший у "Челси" Эдена Азара, ушел в минус на 181 млн. евро (153 млн. фунтов), о чем гласит свежее исследование CIES Football Observatory.



Второе место с конца в этом рейтинге занимает новичок Премьер-Лиги "Астон Вилла" — 3 млн. евро фунтов заработанных и 172 млн. евро потраченных.



Суммарно клубы Премьер-Лиги ушли в минус на 844 млн. евро (715 млн. фунтов).















