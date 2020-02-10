"Челси" — самый эффективный клуб по работе на трансферном рынке

Фрэнк Лэмпард "Челси" — самый эффективный клуб по работе на трансферном рынке, отразив рекордную в Европе прибыль за два последних окна.

Летом прошлого года и в январе этого торговля игроками (доходы минус расходы) принесла "синим" 205 миллионов евро (173 млн. фунтов).

Некоторые могут предположить, что продемонстрировать столь впечатляющие цифры "Челси" помог трансферный запрет, под которым клуб находился прошлым летом, однако лондонцы все же потратились в то окно, выкупив полузащитника Матео Ковачича у "Реала" после аренды за 45 млн. евро (38 млн. фунтов).

Хуже всех дела в Европе дела обстоят у "Реала". Клуб с "Сантьяго Бернабеу", купивший у "Челси" Эдена Азара, ушел в минус на 181 млн. евро (153 млн. фунтов), о чем гласит свежее исследование CIES Football Observatory.

Второе место с конца в этом рейтинге занимает новичок Премьер-Лиги "Астон Вилла" — 3 млн. евро фунтов заработанных и 172 млн. евро потраченных.

Суммарно клубы Премьер-Лиги ушли в минус на 844 млн. евро (715 млн. фунтов).

Исследование CIES

Исследование CIES

Исследование CIES

Клубы большой шестерки Премьер-Лиги


Метки рейтнинги, трансферы, Челси

Автор mihajlo   

Дата 10.02.2020 19:00

Количество просмотров Просмотров: 2816

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Последние комментарии:




  1. j-silver 10.02.2020 20:41 # j-silver
    Бизнескар. Гегемонси!

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  2. sausage 10.02.2020 20:21 # sausage
    Красавцы! Прям как какой-то Лилль или португальский клуб. К успеху идут.

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  3. martingor 10.02.2020 20:13 # martingor
    пенсия и тут лошары еврейстанские

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  4. alexomck 10.02.2020 19:50 # alexomck
    лол, только колбасники могут верить что Кепу рили за рекордные бабки закрыли. 25-30кк и остальной нарисованной суммой РА порешал свои вопросы с помощью испанцев и клуба.
    сидите со своим самым дорогим Алиссоном и радуйтесь))

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  5. lfc-krr 10.02.2020 19:45 # lfc-krr
    Пачками подписывали несовершеннолетних за копейки, нарушая все правила из-за чего и схватили бан. А теперь хвастаются что хорошо дела ведут.
    Благо, на все мутные схемы бизнескаров, всегда найдутся свои моратики, кепы и пулишичи

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  6. slash-lfc 10.02.2020 19:38 # slash-lfc
    Ща в Прое6алси нет ни одного игрока, который мог бы попасть в основу Ливерпуля, Сити и Лестера. Единственным был Канте, но из-за вечных травм можно попасть только лишь в лазарет этих клубов.

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  7. alexomck 10.02.2020 19:36 # alexomck
    сковзеры уже маркетом отмазываются, скоро схемки рисовать начнут))

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  8. bezviz 10.02.2020 19:36 # bezviz
    трансферный баланс за последние 2 года + трофеи

    Челси +205 млн - КА и ЛЕ
    арсиноль -85 млн - х.уй во рту
    ттх -141 млн - ху.й в ж0пе
    моча юнайтед -151 млн - ху.й во рту и ж0пе

    лежать + сосать))))

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  9. selta 10.02.2020 19:34 # selta
    Business car

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  10. fc-zenit 10.02.2020 19:33 # fc-zenit
    Баланс
    Минус 85млн.евро.
    10-е место в 7 очках от зоны вылета)
    Вуахахахпх, гейклуб лохи конечно.

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  11. bezviz 10.02.2020 19:32 # bezviz
    а Челси топово зарабатывает на ноунеймах, шлаке и отработанных топах типа Матич, Мата, Коста, Оскар, Азар и тд, ни один из этих игроков после продажи не играет даже на 30% своей игры в Челси, за это брависсимо Марине!!!! Теперь только научиться не фейлить с покупками и можно становиться мировым грандом и гегемоном!!!

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  12. fc-zenit 10.02.2020 19:31 # fc-zenit
    Трансферный баланс гейклуба
    -85кк евро.
    Вуахахахах)))))))))))

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  13. brown-ale 10.02.2020 19:30 # brown-ale
    Грановская наработала себе на премию.

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  14. bezviz 10.02.2020 19:28 # bezviz
    ТАА терял мяч 736 раз в этом сезоне - на 237 раз больше, чем любой игрок в топ-5 лигах.

    100 млн по версии колбасников...чет ору))

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  15. hammersmith 10.02.2020 19:28 # hammersmith
    это все до покупки новых кепы и мораты, хе-хе

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  16. slash-lfc 10.02.2020 19:27 # slash-lfc
    Членче перешёл на модель Бенфики, Аякса и тд, продавая лидеров в топ клубы. Всего за пару лет Прое6алси из команды чемпиона превратился в команду-трамплин.

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  17. slash-lfc 10.02.2020 19:24 # slash-lfc
    ПРОЕБАЛСИИИИИИИИ ЧЕМПСИИИИИИИИИ

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  18. vyrentz 10.02.2020 19:23 # vyrentz
    za 5 let u Chelsea ?-126.61m
    LFC ?-119.75m

    LEJAT` + SOSAT`

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  19. dragon 10.02.2020 19:22 # dragon
    Обычная помойка без истории. На СБ ходят только туристы.

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  20. ry-l 10.02.2020 19:22 # ry-l
    Ну что тут сказать?

    Бизнес кар

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