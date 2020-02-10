Мерсон уверен, что Моуриньо жалеет о решении возглавить "Тоттенхэм"
Эксперт Пол Мерсон уверен, что Жозе Моуриньо пожалел о своем решении стать главным тренером "Тоттенхэма".
По мнению Мерсона, "шпоры" совершенно не улучшили свою игру после увольнения Маурисио Почеттино в ноябре и не попадут в топ-4 Премьер-Лиги по итогам этого сезона.
Пол также считает, что Моуриньо снова стал "угрюмым" и излучает негатив, свидетельством чего стала реакция защитника Яна Вертонгена на свою поспешную замену в матче Кубка Англии против "Саутгемптона".
"Жозе Моуриньо не стал лучше в "Тоттенхэме", а после истории с заменой Яна Вертонгена кажется, что все случившееся в "Манчестер Юнайтед" происходит снова".
"Когда он брался за эту работу, я говорил, что его назначение придаст им импульс и очарует людей — и какое-то время он действительно не переставал улыбаться".
"Но ведь каждый знал, что это не продлится долго, не так ли? Он снова стал угрюмым Моуриньо. И я совершенно не вижу, в чем он их улучшил. Ни на каплю".
"Такое впечатление, словно он думает: "Что я наделал, взявшись за эту работу?" Я уже не вижу, чтобы он говорил "дай пять" болбою".
"В данный момент "Тоттенхэм" в миллионах миль позади от сильнейших команд лиги, и у них нет денег, чтобы тратить. Они не купили нападающего и не будут сорить деньгами в следующие окна".
"Моуриньо здесь только для того, чтобы вернуть их в топ-4. Я не представляю себе, что Даниэль Леви предпочитает выиграть Кубок Англии вместе возвращения в Лигу Чемпионов".
"Но это толком не работает, не правда ли? "Челси" лидирует в борьбе за четвертое место, и прямо сейчас я не представляю, что "шпоры" их догонят", — сообщил Мерсон Daily Star.
10.02.2020 18:00
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Последние комментарии:
Ну спизел конечно чуток... но здесь еще много матчей до конца сезона и произойти может всё ,что угодно! Лучше бы сказал наверняка что Ливер недогонят :)
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выгоните его с ТВ. Он даун как и все анониры
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