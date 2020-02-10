Мерсон уверен, что Моуриньо жалеет о решении возглавить "Тоттенхэм"

Эксперт Пол Мерсон уверен, что Жозе Моуриньо пожалел о своем решении стать главным тренером "Тоттенхэма".

По мнению Мерсона, "шпоры" совершенно не улучшили свою игру после увольнения Маурисио Почеттино в ноябре и не попадут в топ-4 Премьер-Лиги по итогам этого сезона.



Пол также считает, что Моуриньо снова стал "угрюмым" и излучает негатив, свидетельством чего стала реакция защитника Яна Вертонгена на свою поспешную замену в матче Кубка Англии против "Саутгемптона".



"Жозе Моуриньо не стал лучше в "Тоттенхэме", а после истории с заменой Яна Вертонгена кажется, что все случившееся в "Манчестер Юнайтед" происходит снова".



"Когда он брался за эту работу, я говорил, что его назначение придаст им импульс и очарует людей — и какое-то время он действительно не переставал улыбаться".



"Но ведь каждый знал, что это не продлится долго, не так ли? Он снова стал угрюмым Моуриньо. И я совершенно не вижу, в чем он их улучшил. Ни на каплю".



"Такое впечатление, словно он думает: "Что я наделал, взявшись за эту работу?" Я уже не вижу, чтобы он говорил "дай пять" болбою".



"В данный момент "Тоттенхэм" в миллионах миль позади от сильнейших команд лиги, и у них нет денег, чтобы тратить. Они не купили нападающего и не будут сорить деньгами в следующие окна".



"Моуриньо здесь только для того, чтобы вернуть их в топ-4. Я не представляю себе, что Даниэль Леви предпочитает выиграть Кубок Англии вместе возвращения в Лигу Чемпионов".



"Но это толком не работает, не правда ли? "Челси" лидирует в борьбе за четвертое место, и прямо сейчас я не представляю, что "шпоры" их догонят", — сообщил Мерсон Daily Star.