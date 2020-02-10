"Юнайтед" ищет покупателя на Санчеса

"Манчестер Юнайтед" уже ведет поиски потенциальных покупателей на нападающего Алексиса Санчеса.

В прошлом месяце главный тренер "красных дьяволов" Ол Гуннар Сульшер заявил, что готов дать второй шанс Санчесу, который этот сезон проводит в "Интере" на правах аренды.



По информации Manchester Evening News, Сульшер лукавит и хотел избавиться от Санчеса еще прошлым летом. Это подтверждает высокопоставленный источник издания с "Олд Траффорд".



Возможно, Оле Гуннар поступил так, чтобы не сбивать цену за Алексиса и не показывать на публику, что 31-летний чилиец не нужен "Юнайтед".



На самом деле "дьяволы" уже находятся в поисках клубов, которые могли бы приютить Санчеса грядущим летом. У "Интера" в этом отношении никаких привилегий нет — арендное соглашение не предусматривает опции выкупа.



В этом сезоне Санчес сыграл 383 минуты за "Интер", но ни одного из 10 своих матчей не провел целиком. При этом Алексис забил один гол и отдал три результативных передачи за команду Антонио Конте.



Добавим, что в Манчестере у Санчеса есть контракт до 2022 года с достигающей полмиллиона фунтов в неделю зарплатой.