"Юнайтед" ищет покупателя на Санчеса

Алексис Санчес "Манчестер Юнайтед" уже ведет поиски потенциальных покупателей на нападающего Алексиса Санчеса.

В прошлом месяце главный тренер "красных дьяволов" Ол Гуннар Сульшер заявил, что готов дать второй шанс Санчесу, который этот сезон проводит в "Интере" на правах аренды.

По информации Manchester Evening News, Сульшер лукавит и хотел избавиться от Санчеса еще прошлым летом. Это подтверждает высокопоставленный источник издания с "Олд Траффорд".

Возможно, Оле Гуннар поступил так, чтобы не сбивать цену за Алексиса и не показывать на публику, что 31-летний чилиец не нужен "Юнайтед".

На самом деле "дьяволы" уже находятся в поисках клубов, которые могли бы приютить Санчеса грядущим летом. У "Интера" в этом отношении никаких привилегий нет — арендное соглашение не предусматривает опции выкупа.

В этом сезоне Санчес сыграл 383 минуты за "Интер", но ни одного из 10 своих матчей не провел целиком. При этом Алексис забил один гол и отдал три результативных передачи за команду Антонио Конте.

Добавим, что в Манчестере у Санчеса есть контракт до 2022 года с достигающей полмиллиона фунтов в неделю зарплатой.


Метки Интер, Манчестер Юнайтед, Санчес

Автор mihajlo   

Дата 10.02.2020 17:00

Количество просмотров Просмотров: 1207

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. mancunia-planet 10.02.2020 18:27 # mancunia-planet
    Нормально вчера играл, не как Арсенальский Алексис, но голевую отдал. Так то невероятно сднил сволач, продать нах.

    (ответить)

  2. glebus 10.02.2020 18:26 # glebus
    он никому не нужен

    (ответить)

  3. urmat 10.02.2020 18:05 # urmat
    Хорошо доит скумов, до 2022 не отвлекайся

    (ответить)

  4. vyrentz 10.02.2020 17:47 # vyrentz
    К Бексу

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: