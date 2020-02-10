"Юнайтед" ищет покупателя на Санчеса
"Манчестер Юнайтед" уже ведет поиски потенциальных покупателей на нападающего Алексиса Санчеса.
В прошлом месяце главный тренер "красных дьяволов" Ол Гуннар Сульшер заявил, что готов дать второй шанс Санчесу, который этот сезон проводит в "Интере" на правах аренды.
По информации Manchester Evening News, Сульшер лукавит и хотел избавиться от Санчеса еще прошлым летом. Это подтверждает высокопоставленный источник издания с "Олд Траффорд".
Возможно, Оле Гуннар поступил так, чтобы не сбивать цену за Алексиса и не показывать на публику, что 31-летний чилиец не нужен "Юнайтед".
На самом деле "дьяволы" уже находятся в поисках клубов, которые могли бы приютить Санчеса грядущим летом. У "Интера" в этом отношении никаких привилегий нет — арендное соглашение не предусматривает опции выкупа.
В этом сезоне Санчес сыграл 383 минуты за "Интер", но ни одного из 10 своих матчей не провел целиком. При этом Алексис забил один гол и отдал три результативных передачи за команду Антонио Конте.
Добавим, что в Манчестере у Санчеса есть контракт до 2022 года с достигающей полмиллиона фунтов в неделю зарплатой.
10.02.2020 17:00
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Нормально вчера играл, не как Арсенальский Алексис, но голевую отдал. Так то невероятно сднил сволач, продать нах.
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он никому не нужен
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Хорошо доит скумов, до 2022 не отвлекайся
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К Бексу
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