Садио Мане возобновил тренировки после травмы

Нападающий "Ливерпуля" Садио Мане вернулся к тренировкам, восстановившись после травмы задней поверхности бедра.

Эту травму Мане, забивший 11 голов в нынешнем сезоне Премьер-Лиги, получил еще в первом тайме матча против "Вулверхэмптона" 23 сентября.



С тех пор 27-летний сенегалец пропустил матчи Премьер-Лиги против "Вест Хэма" и "Саутгемптона", а также переигровку со "Шрюсбери" в Кубке Англии.



Однако сегодня, сообщает Sky Sports, Садио и полузащитник Джеймс Милнер, восстановившийся после аналогичной травмы, занимались в Мелвуде — на глазах президента клуба Тома Вернера.



Если не случится неожиданностей, Мане успеет набрать форму до выезда к "Норвичу" в субботу. А спустя еще несколько дней "красные" отправятся к "Атлетико" в рамках Лиги Чемпионов.