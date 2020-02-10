Анчелотти: "Ришарлисон может стать игроком мирового уровня"

Наставник "Эвертона" Карло Анчелотти считает, что нападающий Ришарлисон способен стать "игроком мирового уровня".

В минувшую субботу Ришарлисон исполнил блестящий сольный гол против "Кристал Пэлас", сделав свой вклад в победу со счетом 3:1.



Теперь на счету 22-летнего бразильца уже девять голов в этом сезоне Премьер-Лиги — на четыре меньше его личного рекорда за одну кампанию. Анчелотти, поработавший с некоторыми из лучших игроков мира, все еще видит у подопечного пространство, чтобы прибавить.



"Я наслаждался работой с Криштиану Роналду, потому что он был настоящим профессионалом и забивал в каждом матче".



"Ришарлисон пока не достиг этого уровня, но я думаю, каждый из нас наслаждается тем, что он есть в "Эвертоне".



"Он молод, он должен прибавить, он должен быть стабильнее в своей игре, но он, будучи нападающим, демонстрирует замечательные качества в контратаках. Он великолепно выпрыгнул и пробил головой по мячу".



"Все в его руках, но он может стать игроком мирового уровня. Это зависит только от него", — цитирует Анчелотти Liverpool Echo.