Кинг расстроен, что не перешел в "Юнайтед"

Нападающий "Борнмута" Джошуа Кинг признался, что он был опечален несостоявшимся переходом в "Манчестер Юнайтед" в январе.

Напомним, под занавес зимнего трансферного окна "красные дьяволы" предложили 20 миллионов фунтов за Кинга, но, получив от "вишенок" отказ, так и не вернулись с увеличенной суммой, решив вместо этого арендовать Одиона Игало у "Шанхай Шеньхуа".



По словам 28-летнего норвежца, возвращение в "Юнайтед" было бы для него "мечтой". Однако Джошуа обещает оставаться профессионалом.



"У меня нет точного ответа, насколько близок был мой переход. Я должен следить за своими словами".



"У меня была некоторая вера в то, что сделка состоится. Этот переход имел смысл для меня, потому что я приехал в Англию 16-летним юношей, чтобы реализовать свою мечту, и я хотел сделать это в "Манчестер Юнайтед".



"Этого не случилось, а затем я принял решение уйти. Но когда тебя связывают с "Манчестер Юнайтед", и ты узнаешь, что насчет тебя сделали предложение, ты снова чувствуешь себя 16-летним".



"Я не знаю, почему переход не состоялся. Я игрок "Борнмута", и мне очень нравится здесь. Однако я не буду лгать, переход в "Юнайтед" был бы для меня исполнением мечты", — сообщил Кинг TV2.