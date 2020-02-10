Андре Онана выбирает "Челси"

Андре Онана Голкипер "Аякса" Андре Онана выбрал "Челси" как наиболее предпочтительный вариант продолжения своей карьеры.

Онана давно решил связать свое будущее с Премьер-Лигой, и еще одним претендентом на Андре, помимо "Челси", назвался "Тоттенхэм", которому нужен преемник для 33-летнего Уго Льориса.

Однако из двух лондонских клубов, утверждает Voetbal Nieuws, 23-летний игрок сборной Камеруна предпочитает именно "синих", чей главный тренер Фрэнк Лэмпард недоволен Кепой Аррисабалагой и надеется обзавестись новым первым номером грядущим летом.

Приобретение Онаны, которым также интересовались "Барселона" и ПСЖ, может обойтись клубу со "Стэмфорд Бридж" в 34 миллиона фунтов.


Метки Аякс, Онана, Челси

Автор mihajlo   

Дата 10.02.2020 13:00

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  1. chr1s8rown 10.02.2020 13:14 # chr1s8rown
    Онана ридигер томори

    Можно потерятся в защите щолси

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  2. ry-l 10.02.2020 13:07 # ry-l
    Пенсы - ожидания: облак
    Реальность: онана

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  3. alexomck 10.02.2020 13:05 # alexomck
    отлично. чутка дороже Кепы обойдётся, но таков рынок сейчас, да.

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  4. udaff 10.02.2020 13:04 # udaff
    Давненько у Челси небыло хорошего кипера.

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