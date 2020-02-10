Андре Онана выбирает "Челси"

Голкипер "Аякса" Андре Онана выбрал "Челси" как наиболее предпочтительный вариант продолжения своей карьеры.

Онана давно решил связать свое будущее с Премьер-Лигой, и еще одним претендентом на Андре, помимо "Челси", назвался "Тоттенхэм", которому нужен преемник для 33-летнего Уго Льориса.



Однако из двух лондонских клубов, утверждает Voetbal Nieuws, 23-летний игрок сборной Камеруна предпочитает именно "синих", чей главный тренер Фрэнк Лэмпард недоволен Кепой Аррисабалагой и надеется обзавестись новым первым номером грядущим летом.



Приобретение Онаны, которым также интересовались "Барселона" и ПСЖ, может обойтись клубу со "Стэмфорд Бридж" в 34 миллиона фунтов.