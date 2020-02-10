Моуриньо объяснил свой визит в Мюнхен

Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо объяснил, почему он не устроил себе зимние каникулы, а отправился в Мюнхен.

Пока некоторые наставники и команды Премьер-Лиги нежатся под лучами солнца в Дубае или Марбелье, Моуриньо предпочел поработать.



Накануне Жозе со скаутской миссией побывал на "Альянц Арене", где "Бавария" принимала "РБ Лейпциг", соперника "шпор" по 1/8 финала Лиги Чемпионов.



И хотя два лидера Бундеслиги сыграли без голов, Моуриньо уверен, что поездка в Мюнхен стоила того.



"Это очень важно. Я могу видеть малейшие детали. Даже во время разминки. Я могу видеть то, что телевизор и видео не дают мне. Я вижу, как игроки занимаются и какие индивидуальные задания они выполняют".



"Я вижу некоторые навыки, которые порой во время игры скрыты. Это другого рода опыт, другого уровня. Я не мог упустить эту возможность".



"Мои игроки нуждались в передышке. Им требовалось отдохнуть душой и телом несколько дней. Но не мне. Думаю, лучший способ помочь команде — это работать", — цитирует Моуриньо Sky Sports.