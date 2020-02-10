Моуриньо объяснил свой визит в Мюнхен

Жозе Моуриньо Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо объяснил, почему он не устроил себе зимние каникулы, а отправился в Мюнхен.

Пока некоторые наставники и команды Премьер-Лиги нежатся под лучами солнца в Дубае или Марбелье, Моуриньо предпочел поработать.

Накануне Жозе со скаутской миссией побывал на "Альянц Арене", где "Бавария" принимала "РБ Лейпциг", соперника "шпор" по 1/8 финала Лиги Чемпионов.

И хотя два лидера Бундеслиги сыграли без голов, Моуриньо уверен, что поездка в Мюнхен стоила того.

"Это очень важно. Я могу видеть малейшие детали. Даже во время разминки. Я могу видеть то, что телевизор и видео не дают мне. Я вижу, как игроки занимаются и какие индивидуальные задания они выполняют".

"Я вижу некоторые навыки, которые порой во время игры скрыты. Это другого рода опыт, другого уровня. Я не мог упустить эту возможность".

"Мои игроки нуждались в передышке. Им требовалось отдохнуть душой и телом несколько дней. Но не мне. Думаю, лучший способ помочь команде — это работать", — цитирует Моуриньо Sky Sports.


Метки Моуриньо, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 10.02.2020 12:00

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  1. nazar07 10.02.2020 13:10 # nazar07
    Так он уже наотдыхался, несколько месяцев был никому не нужен. Больше не хочет, вот и трудиться, чтобы снова такое не повторилось.

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  2. antiterror 10.02.2020 12:03 # antiterror
    В Марбелье +15, конечно, теплее, чем в Англии, но "нежится" сюда точно не подходит.

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