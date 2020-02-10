"Сити", возможно, придется играть по два матча в неделю до конца сезона

Над "Манчестер Сити" нависла перспектива играть по два матча в неделю вплоть до окончания сезона.

Напомним, шторм Сиара стал причиной, по которой матч "горожан" против "Вест Хэма" в Премьер-Лиге накануне был отложен.



Теперь "Сити" придется найти новое окно в календаре для данного матча, а сделать это будет не так-то просто. Поскольку "горожане" достигли финала Кубка Лиги, их поединок против "Арсенала" тоже был отложен и все еще ожидает, пока его внесут в расписание.



На этом проблемы "Сити" с расписанием не заканчиваются. Если "горожане" одержат победу над "Шеффилд Уэнсдей" в 5-м раунде Кубка Англии в начале следующего месяца, их запланированный на 21 марта матч Премьер-Лиги против "Челси" тоже придется перенести.



Все эти факторы, вкупе с участием в Лиге Чемпионов, означают, что в следующие три месяца команде Хосепа Гвардиолы, возможно, придется играть по изматывающему графику — дважды в неделю, сообщает The Telegraph.



Добавим, что свой следующий матч "Сити" сыграет 22 февраля против "Лестера". К этой встрече "горожане" подойдут после трех недель без футбола.