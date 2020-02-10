"Сити", возможно, придется играть по два матча в неделю до конца сезона

Хосеп Гвардиола Над "Манчестер Сити" нависла перспектива играть по два матча в неделю вплоть до окончания сезона.

Напомним, шторм Сиара стал причиной, по которой матч "горожан" против "Вест Хэма" в Премьер-Лиге накануне был отложен.

Теперь "Сити" придется найти новое окно в календаре для данного матча, а сделать это будет не так-то просто. Поскольку "горожане" достигли финала Кубка Лиги, их поединок против "Арсенала" тоже был отложен и все еще ожидает, пока его внесут в расписание.

На этом проблемы "Сити" с расписанием не заканчиваются. Если "горожане" одержат победу над "Шеффилд Уэнсдей" в 5-м раунде Кубка Англии в начале следующего месяца, их запланированный на 21 марта матч Премьер-Лиги против "Челси" тоже придется перенести.

Все эти факторы, вкупе с участием в Лиге Чемпионов, означают, что в следующие три месяца команде Хосепа Гвардиолы, возможно, придется играть по изматывающему графику — дважды в неделю, сообщает The Telegraph.

Добавим, что свой следующий матч "Сити" сыграет 22 февраля против "Лестера". К этой встрече "горожане" подойдут после трех недель без футбола.


Метки Манчестер Сити

Автор mihajlo   

Дата 10.02.2020 11:00

Количество просмотров Просмотров: 2077

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. scholes22 10.02.2020 12:28 # scholes22
    КОРОЛИ!!!

    (ответить)

  2. ian 10.02.2020 11:57 # ian
    Там три топ состава, что могут даже проводить матчи одновременно

    (ответить)

  3. stevens 10.02.2020 11:35 # stevens
    Вардиола расплачивается после прошлосезонного изнурительного ротирования.

    (ответить)

  4. beatles-red 10.02.2020 11:30 # beatles-red
    У них там состава хватит на такой интенсив

    (ответить)

  5. chr1s8rown 10.02.2020 11:08 # chr1s8rown
    Нечего волнаватся .
    Реал разгрузит их расписание

    (ответить)

  6. antiterror 10.02.2020 11:02 # antiterror
    Сольют КА и всё.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: