Фред: "У "Юнайтед" много проблем"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Фред признался, что в раздевалке его команды есть "много проблем".

Как недавно говорил главный тренер "красных дьяволов" Оле Гуннар Сульшер, его команда нуждалась в чистке, и теперь "Юнайтед" обладает только теми игроками, которые хотят быть здесь.



Однако Фред по-прежнему видит большие проблемы внутри коллектива. По словам бразильца, сейчас "Юнайтед" — это набор игроков, а не сплоченная команда.



"Прямо сейчас нам многого не хватает. Во-первых, нам нужно разобраться с вещами на поле — нам не хватает креативности, особенно в полузащите".



"Также нам нужно прибавить как коллективу. Нам не хватает сплоченности, ощущения единения. У нас много проблем".



"Мы много разговариваем, и подобного рода проблемы есть в каждом коллективе. В нашем они такие, как я описал".



"Еще одна проблема — тщеславие. Нам нужно от этого избавиться и просто бегать по полю. Мы должны поставить цель у себя в голове, сосредоточиться на этой цели и устремиться к ней".



"Нам нужно быть на одной волне, тогда как сегодня у некоторых игроков различные помыслы. Есть игроки, которые просто хотят решать проблемы в одиночку, и это неправильно", — сообщил De Sola.