Фред: "У "Юнайтед" много проблем"
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Фред признался, что в раздевалке его команды есть "много проблем".
Как недавно говорил главный тренер "красных дьяволов" Оле Гуннар Сульшер, его команда нуждалась в чистке, и теперь "Юнайтед" обладает только теми игроками, которые хотят быть здесь.
Однако Фред по-прежнему видит большие проблемы внутри коллектива. По словам бразильца, сейчас "Юнайтед" — это набор игроков, а не сплоченная команда.
"Прямо сейчас нам многого не хватает. Во-первых, нам нужно разобраться с вещами на поле — нам не хватает креативности, особенно в полузащите".
"Также нам нужно прибавить как коллективу. Нам не хватает сплоченности, ощущения единения. У нас много проблем".
"Мы много разговариваем, и подобного рода проблемы есть в каждом коллективе. В нашем они такие, как я описал".
"Еще одна проблема — тщеславие. Нам нужно от этого избавиться и просто бегать по полю. Мы должны поставить цель у себя в голове, сосредоточиться на этой цели и устремиться к ней".
"Нам нужно быть на одной волне, тогда как сегодня у некоторых игроков различные помыслы. Есть игроки, которые просто хотят решать проблемы в одиночку, и это неправильно", — сообщил De Sola.
10.02.2020 10:00
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Капитан Очевидность.
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