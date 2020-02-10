Деле Алли: "Я подвел себя и клуб"

Полузащитник "Тоттенхэма" Деле Алли принес извинения за свою шутку расистского характера насчет коронавируса.

В минувшую субботу Алли, у которого сейчас зимние каникулы, опубликовал видео из аэропорта, и на этом видео Деле наводит камеру на мужчину азиатской внешности, после чего тянется к флакону с антисептиком.



"Этот вирус должен быть быстрее, чтобы догнать меня", — приговаривал 23-летний игрок сборной Англии.



Алли был немедленно подвергнут общественностью критике и даже заподозрен в расизме. Деле пришлось срочно удалить видео из социальных сетей, а затем и принести официальные извинения.



"Я бы хотел извиниться за видео, которое я опубликовал в Snapchat вчера. Это не было весело. Я все сразу осознал и удалил его. Я подвел себя и клуб. Парни, я не хочу, чтобы вы такое думали обо мне".



"Это не то, насчет чего нужно шутить. Вся моя любовь, мысли и молитвы с людьми из Китая", — сообщил Алли.