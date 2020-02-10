Деле Алли: "Я подвел себя и клуб"
Полузащитник "Тоттенхэма" Деле Алли принес извинения за свою шутку расистского характера насчет коронавируса.
В минувшую субботу Алли, у которого сейчас зимние каникулы, опубликовал видео из аэропорта, и на этом видео Деле наводит камеру на мужчину азиатской внешности, после чего тянется к флакону с антисептиком.
"Этот вирус должен быть быстрее, чтобы догнать меня", — приговаривал 23-летний игрок сборной Англии.
Алли был немедленно подвергнут общественностью критике и даже заподозрен в расизме. Деле пришлось срочно удалить видео из социальных сетей, а затем и принести официальные извинения.
"Я бы хотел извиниться за видео, которое я опубликовал в Snapchat вчера. Это не было весело. Я все сразу осознал и удалил его. Я подвел себя и клуб. Парни, я не хочу, чтобы вы такое думали обо мне".
"Это не то, насчет чего нужно шутить. Вся моя любовь, мысли и молитвы с людьми из Китая", — сообщил Алли.
10.02.2020 08:00
Просмотров: 2934
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
В старой доброй lineage2 это самый популярный ник сейчас (((
(ответить)
Афро британец пошутил о британце азиате, за что первого обвинили в расизме
В то же время негры, белые, азиаты шутят и смеются над белыми людьми, и никто не на кого не обижается
Цивилизованый мир катится в тартарары с их толерантностью, эмансипацией(хотя нет, феминизмом)
(ответить)
Снять с петухов 20 очков и отправить в шип, Алли отправить в Китай.
(ответить)
Типичный школьник
(ответить)
Бл, про негров и азиатов теперь шутить стало нельзя, зато китайцам можно eбать целый народ (уйгуров).
(ответить)
Последнее пердложение - чушь
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий