Деле Алли: "Я подвел себя и клуб"

Деле Алли Полузащитник "Тоттенхэма" Деле Алли принес извинения за свою шутку расистского характера насчет коронавируса.

В минувшую субботу Алли, у которого сейчас зимние каникулы, опубликовал видео из аэропорта, и на этом видео Деле наводит камеру на мужчину азиатской внешности, после чего тянется к флакону с антисептиком.

"Этот вирус должен быть быстрее, чтобы догнать меня", — приговаривал 23-летний игрок сборной Англии.

Алли был немедленно подвергнут общественностью критике и даже заподозрен в расизме. Деле пришлось срочно удалить видео из социальных сетей, а затем и принести официальные извинения.

"Я бы хотел извиниться за видео, которое я опубликовал в Snapchat вчера. Это не было весело. Я все сразу осознал и удалил его. Я подвел себя и клуб. Парни, я не хочу, чтобы вы такое думали обо мне".

"Это не то, насчет чего нужно шутить. Вся моя любовь, мысли и молитвы с людьми из Китая", — сообщил Алли.


Метки Алли, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 10.02.2020 08:00

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  1. lomka 10.02.2020 09:59 # lomka
    В старой доброй lineage2 это самый популярный ник сейчас (((

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  2. l-freeman 10.02.2020 09:54 # l-freeman
    Афро британец пошутил о британце азиате, за что первого обвинили в расизме

    В то же время негры, белые, азиаты шутят и смеются над белыми людьми, и никто не на кого не обижается

    Цивилизованый мир катится в тартарары с их толерантностью, эмансипацией(хотя нет, феминизмом)

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  3. fc-oil 10.02.2020 09:40 # fc-oil
    Снять с петухов 20 очков и отправить в шип, Алли отправить в Китай.

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  4. liverpoolec23 10.02.2020 09:27 # liverpoolec23
    Типичный школьник

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  5. ian 10.02.2020 08:48 # ian
    Бл, про негров и азиатов теперь шутить стало нельзя, зато китайцам можно eбать целый народ (уйгуров).

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  6. qwerd 10.02.2020 08:07 # qwerd
    Последнее пердложение - чушь

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