Мактоминей может вернуться к матчу против "Челси"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Скотт Мактоминей приступил к тренировкам во время тренировочного сбора своей команды в Марбелье.

Напомним, Мактоминей отсутствует с матча Премьер-Лиги против "Ньюкасла" на Boxing Day, когда он повредил связки колена. Прогноз докторов гласил, что Скотт пропустит три месяца.



Отправляясь на сбор на юг Испании, главный тренер "красных дьяволов" Оле Гуннар планировал оставить дома Поля Погба, Маркуса Рэшфорда и Мактоминея, однако последний восстановился со значительным опережением графика и в последний момент получил билет на рейс, а по прибытии в Марбелью смог приступить к занятиям на тренировочном поле.



"Восстановление Скотти проходит лучше, чем мы думали, поэтому мы возьмем его с собой. Надеюсь, он и Аксель Туанзебе смогут присоединиться к нашим тренировкам. Это два позитивных момента и хорошая возможность для них позаниматься вместе с остальными игроками", — сообщил Сульшер MUTV перед отъездом из Манчестера.



Добавим, что в своем следующем матче — 17 февраля — "Юнайтед" сыграет против "Челси". Возвращение в строй 23-летнего шотландца было бы очень кстати для Сульшера перед этим сложнейшим выездом.