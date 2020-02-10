"Ливерпуль" планирует купить левого защитника и нападающего летом

Тимо Вернер Грядущим летом "Ливерпуль" планирует обзавестись левым защитником и нападающим.

Напомним, в январе лидеры Премьер-Лиги ограничились приобретением вингера Такуми Минамино у австрийского "Ред Булл" за 7.25 млн. фунтов.

В данный момент "Ливерпуль" настолько силен, что главный тренер Юрген Клопп может совершать только точечные приобретения, поддерживая должную глубину состава на всех позициях.

Как сообщает The Athletic, в летнее трансферное окно Клопп планирует подыскать дублера для Энди Робертсона, потому что в данный момент капитан сборной Шотландии является практически незаменимым — не только из-за своей важности для команды, но также из-за отсутствия замены как таковой.

Также Клоппу нужен нападающий. С переходом в "Ливерпуль" связывали Кая Хаверца из "Байера" и Джейдона Санчо из дортмундской "Боруссии", однако обоих этих игроков на "Энфилде" считают чересчур дорогими.

Вместо этого "красные" готовы остановить свой выбор на 23-летнем Вернере, который забил 25 голов в 29 матчах этого сезона за "РБ Лейпциг" и может быть выкуплен за фиксированную сумму в 60 млн. евро (51 млн. фунтов).


Метки Вернер, Ливерпуль, РБ Лейпциг

Автор mihajlo   

Дата 10.02.2020 06:00

Количество просмотров Просмотров: 734

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. alexomck 10.02.2020 06:49 # alexomck
    рекорды, аки с Алиссоном и Ван Диком, пусть не забудут поставить))

    (ответить)

  2. mikkiynwa 10.02.2020 06:42 # mikkiynwa
    Не нравится Вернер, пусть идёт к пенсам

    (ответить)

  3. tursa 10.02.2020 06:23 # tursa
    1 нап, 1 лев защ, 1 центр защ
    и замены уходящим лаллане шакире

    (ответить)

  4. tigerpool 10.02.2020 06:02 # tigerpool
    Самый лучший клуб планеты может позволит себе лучших игроков !

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: