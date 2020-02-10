"Ливерпуль" планирует купить левого защитника и нападающего летом
Грядущим летом "Ливерпуль" планирует обзавестись левым защитником и нападающим.
Напомним, в январе лидеры Премьер-Лиги ограничились приобретением вингера Такуми Минамино у австрийского "Ред Булл" за 7.25 млн. фунтов.
В данный момент "Ливерпуль" настолько силен, что главный тренер Юрген Клопп может совершать только точечные приобретения, поддерживая должную глубину состава на всех позициях.
Как сообщает The Athletic, в летнее трансферное окно Клопп планирует подыскать дублера для Энди Робертсона, потому что в данный момент капитан сборной Шотландии является практически незаменимым — не только из-за своей важности для команды, но также из-за отсутствия замены как таковой.
Также Клоппу нужен нападающий. С переходом в "Ливерпуль" связывали Кая Хаверца из "Байера" и Джейдона Санчо из дортмундской "Боруссии", однако обоих этих игроков на "Энфилде" считают чересчур дорогими.
Вместо этого "красные" готовы остановить свой выбор на 23-летнем Вернере, который забил 25 голов в 29 матчах этого сезона за "РБ Лейпциг" и может быть выкуплен за фиксированную сумму в 60 млн. евро (51 млн. фунтов).
10.02.2020 06:00
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Последние комментарии:
рекорды, аки с Алиссоном и Ван Диком, пусть не забудут поставить))
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Не нравится Вернер, пусть идёт к пенсам
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1 нап, 1 лев защ, 1 центр защ
и замены уходящим лаллане шакире
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Самый лучший клуб планеты может позволит себе лучших игроков !
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