"Ливерпуль" планирует купить левого защитника и нападающего летом

Грядущим летом "Ливерпуль" планирует обзавестись левым защитником и нападающим.

Напомним, в январе лидеры Премьер-Лиги ограничились приобретением вингера Такуми Минамино у австрийского "Ред Булл" за 7.25 млн. фунтов.



В данный момент "Ливерпуль" настолько силен, что главный тренер Юрген Клопп может совершать только точечные приобретения, поддерживая должную глубину состава на всех позициях.



Как сообщает The Athletic, в летнее трансферное окно Клопп планирует подыскать дублера для Энди Робертсона, потому что в данный момент капитан сборной Шотландии является практически незаменимым — не только из-за своей важности для команды, но также из-за отсутствия замены как таковой.



Также Клоппу нужен нападающий. С переходом в "Ливерпуль" связывали Кая Хаверца из "Байера" и Джейдона Санчо из дортмундской "Боруссии", однако обоих этих игроков на "Энфилде" считают чересчур дорогими.



Вместо этого "красные" готовы остановить свой выбор на 23-летнем Вернере, который забил 25 голов в 29 матчах этого сезона за "РБ Лейпциг" и может быть выкуплен за фиксированную сумму в 60 млн. евро (51 млн. фунтов).