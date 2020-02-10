"Ювентус" готов продать Рэмси летом
"Ювентус" планирует избавиться от полузащитника Аарона Рэмси грядущим летом.
Напомним, прошлым летом "Арсенал" отозвал свое предложение для Рэмси о новом контракте, посчитав продление сотрудничества с Аароном экономически нецелесообразным.
Свой контракт с "Ювентусом" Рэмси заключил еще в феврале 2019, но когда прибыл свободным агентом в Турин, обнаружил, что там сменился главный тренер, и теперь командой руководит не Массимилиано Аллегри, а Маурицио Сарри.
В полной мере сработаться с Сарри 29-летнему игроку сборной Уэльса не удалось. Аарон сыграл только 19 матчей за "Ювентус" во всех соревнованиях и забил два гола, успев побывать в лазарете.
По информации Tuttosport, теперь чемпионы Серии А планируют заработать на Рэмси, продав игрока, которого год назад они подписали безо всякой компенсации. Примерно так же, как они поступили с Эмре Джаном, отправив бывшего полузащитника "Ливерпуля" в аренду в дортмундскую "Боруссию" с обязательством по выкупу.
Доступность Рэмси для трансфера не останется без внимания со стороны клубов Премьер-Лиги — мало кто другой сможет потянуть зарплату Аарона в 400 тысяч фунтов в неделю.
10.02.2020 00:05
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