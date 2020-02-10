"Ювентус" готов продать Рэмси летом

"Ювентус" планирует избавиться от полузащитника Аарона Рэмси грядущим летом.

Напомним, прошлым летом "Арсенал" отозвал свое предложение для Рэмси о новом контракте, посчитав продление сотрудничества с Аароном экономически нецелесообразным.



Свой контракт с "Ювентусом" Рэмси заключил еще в феврале 2019, но когда прибыл свободным агентом в Турин, обнаружил, что там сменился главный тренер, и теперь командой руководит не Массимилиано Аллегри, а Маурицио Сарри.



В полной мере сработаться с Сарри 29-летнему игроку сборной Уэльса не удалось. Аарон сыграл только 19 матчей за "Ювентус" во всех соревнованиях и забил два гола, успев побывать в лазарете.



По информации Tuttosport, теперь чемпионы Серии А планируют заработать на Рэмси, продав игрока, которого год назад они подписали безо всякой компенсации. Примерно так же, как они поступили с Эмре Джаном, отправив бывшего полузащитника "Ливерпуля" в аренду в дортмундскую "Боруссию" с обязательством по выкупу.



Доступность Рэмси для трансфера не останется без внимания со стороны клубов Премьер-Лиги — мало кто другой сможет потянуть зарплату Аарона в 400 тысяч фунтов в неделю.